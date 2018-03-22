ФАП сгнил за 5 лет: 8 миллионов на ветер!

Фото с ресурса domsovet.tv Открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Волосово Собинского района ждали много лет, и когда он торжественного был пущен в эксплуатацию в 2013 году после реконструкции, многие селяне не скрывали радости. Вот только работы строители выполнили из некачественного материала, в результате через пару лет доски начали гнить и ФАП заразился плесенью и грибком. С тех пор после посещения здания себя стали плохо чувствовать не только аллергики, но и те, у кого аллергии раньше никогда не было.

Во вторник, 20 марта, при аншлаге прошла встреча директора департамент здравоохранения Александра Кирюхина с населением Собинского района. Депутат Толпуховского сельского поселения Андрей Бойков поинтересовался у руководителей облздрава: какова судьба ФАПа в Волосово?

Депутату ответила и.о. главного врача Собинской ЦРБ Елена Герасимова . Как пояснила медик, справится с плесенью и грибком в здании невозможно и его придется снести.

— Этот ФАП подлежит уничтожению, — пояснила Елена Герасимова. — Тут целый порочный круг. Чтобы провести уничтожение, надо составить смету на это уничтожение. «Владгражданпроект» нам написал письмо, что он этим вопросом не занимается. Мы обратились к Александру Всеволодовичу Разову (главе администрации Собинского района — Авт.), чтобы создали чрезвычайную комиссию об уничтожении ФАПа и обработке земли. А еще в настоящее время мы ведем разговоры с храмом, который расположен в селе Волосово, они хотят приобрести этот участок с ФАПом и сами его уничтожить.

Как же так? — задается вопросом депутат Бойков. Получается, что 8 млн рублей, выделенных на реконструкцию ФАПа в Волосово по федеральной программе, выкинуты на ветер? Заказчиком работ в 2013 году была все та же Собинская ЦРБ. Торги тогда выиграл индивидуальный предприниматель из Тамбова Мамулян, который на тот момент уже входил в черный список подрядчиков. В результате, ФАП был реконструирован с грубыми нарушениями норм, в частности, в нем так и не была сделана вентиляция.

Отыскать подрядчика и заставить его переделать брак заказчикам так и не удалось. Правда, как сообщила депутату и жителям Елена Герасимова, району удалось выбить в обладминистрации многомиллионные средства и по региональной программе в обозримом будущем в Собинской районе появится сразу 7 новых ФАПов: в Черкутино, Фетинино, Вышманово, Васильевке, Копнино, Колокше и Волосово.

— Что касается нового здания в Волосово, то в настоящее время мы проводим работы по оформлению земельных участков. Выделен замечательный земельный участок, сейчас мы проводим его межевание, будем на этом месте строить ФАП, — пояснила Елена Герасимова.

Ну, а за пущенные на ветер 8 млн федеральных рублей, видимо, так никто и не ответит.