Бюджетные находки: 20 полезных вещей для ванной с AliExpress

1. Прибор для выдавливания зубной пасты (47 руб.)

Удобное устройство на присоске, которое не оставит ни грамма пасты в тюбике.

2. Устройство для устранения засоров (23 руб.)

Такой цветок нужно вставить в слив и периодически его вынимать: на цепочке будут скапливаться волосы, которые вы сможете оперативно удалить, не доводя дело до серьёзной прочистки труб.

3. Подушка для ванны (132 руб.)

Надувная подушка для тех, кто любит долго принимать ванну.

4. Универсальный держатель (88 руб.)

На такой крючок можно и повесить полотенца, и банные принадлежности. Крепится на липучку.

5. LED-насадка на кран (91 руб.)

Светодиодная насадка может сделать вашу воду любого цвета радуги.

6. Мыльница, из которой выливается вода (73 руб.)

Устройство мыльницы не позволяет воде надолго задерживаться внутри — и мыло не размокает.

7. Дозатор зубной пасты (163 руб.)

Устройство помогает выдавливать пасту из тюбика без рук.

8. Настенный органайзер для фена и мелочей (236 руб.)

Удобная подставка для фена, расчёсок, щёток, паст и прочего.

9. Ручка для ванной (137 руб.)

Такая ручка пригодится в доме, где есть маленькие дети или пожилые люди.

10. Держатель для туалетной бумаги (294 руб.)

С этим держателем больше не возникнет вопроса, куда положить телефон, — для него предусмотрена специальная полочка.

11. Мягкий коврик для ванной (208 руб.)

Аксессуар, который будет и приятен в использовании, и подойдёт практически для любого интерьера ванной.

12. Ручка для сидения унитаза (56 руб.)

Ручка позволит не прикасаться к стульчаку, чтобы его поднять. Гигиеничное решение!

13. Туалетная игра (168 руб.)

Странная, но забавная вещь — игра, которая вставляется внутрь унитаза или писсуара, и мотивирует на точность попадания.

14. Держатели-коробки (209 руб.)

Удобные полки для хранения шампуней и гелей для душа.

15. Угловые полки (185 руб.)

Ещё один вариант для хранения различных бутыльков и принадлежностей — полки, которые крепятся в углу.

16. Переносной контейнер (93 руб.)

Такой контейнер незаменим в путешествиях: в него поместятся и щётка, и паста. Его также можно повесить на крючок — крайне удобно в поезде.

17. Зеркальные наклейки (176 руб.)

Стикеры — бюджетная замена зеркалу в ванной.

18. Держатель для зубной щётки (55 руб.)

Держатели в виде животных и забавных персонажей. Можно купить на всю семью, чтобы никогда не перепутать свою щётку с чужой.

19. Шапочка для душа (50 руб.)

Милая шапочка, которая защитит волосы от воды.

20. Полотенце из микрофибры (155 руб.)

Мягкое полотенце, отлично впитывающее влагу.