Нарушители антитеррористических требований заплатят штраф до 500 тысяч рублей

Нарушителей требований антитеррористической защищённости объектов предлагают наказывать штрафами от 3 до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Законопроект внесён Правительством. По словам заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Сергея Лебедева, предлагается установить административную ответственность за невыполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, включая общественные места.

Законопроект касается юрлиц и предпринимателей, или физических лиц, которые используют своё имущество в общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли. Административная ответственность наступит в случае, если их действия не содержат уголовно наказуемых деяний. Полномочия по составлению протоколов по таким нарушениям возлагают на МВД ФСБ и Росгвардию.

Санкции для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч с дисквалификацией от 6 месяцев до 3 лет, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Рассматривать дела о таких нарушениях будет суд.