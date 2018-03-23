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Нарушители антитеррористических требований заплатят штраф до 500 тысяч рублей
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Нарушители антитеррористических требований заплатят штраф до 500 тысяч рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нарушителей требований антитеррористической защищённости объектов предлагают наказывать штрафами от 3 до 500 тысяч рублей. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.
Законопроект внесён Правительством. По словам заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Сергея Лебедева, предлагается установить административную ответственность за невыполнение требований к антитеррористической защищённости объектов, включая общественные места.
Законопроект касается юрлиц и предпринимателей, или физических лиц, которые используют своё имущество в общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли. Административная ответственность наступит в случае, если их действия не содержат уголовно наказуемых деяний. Полномочия по составлению протоколов по таким нарушениям возлагают на МВД, ФСБ и Росгвардию.
Санкции для граждан составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч с дисквалификацией от 6 месяцев до 3 лет, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Рассматривать дела о таких нарушениях будет суд.
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