Суд арестовал бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака

Ровно год понадобился Южной Корее , чтобы арестовать еще одного бывшего президента страны.

Вслед за Пак Кын Хе, которую взяли под стражу 31 марта прошлого года, поздно вечером 22 марта 2018 года суд Центрального округа Сеула одобрил запрос Генеральной прокуратуры о выдаче ордера на арест экс-президента Республики Корея Ли Мен Бака, который занимал высший пост с 2008 по 2013 годы.

В заключении, которое зачитал судья Пак Бом Сок, говорится следующее: «На основании предоставленных доказательств мы сделали вывод, что существуют серьезные основания предполагать возможность наличия совершенных противоправных действий со стороны подозреваемого. Кроме того, учитывая его положение, важность самого процесса и прочие факторы, существует опасность попыток уничтожения улик. В этой связи признано, что присутствуют достаточные основания для заключения под стражу».

Следствие готовится предъявить Ли Мен Баку обвинения по 18 статьям, включая получение взяток на 11 миллиардов вон (более 10 миллионов долларов), создание незаконных фондов на 35 млрд вон, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление полномочиями, нарушение Закона о выборах и ряд других. Сам Ли категорически отрицает свою вину, считая, что против него развернута кампания политической мести теми силами, которые сейчас руководят страной.

Ли взяли под стражу дома, который расположен на юге Сеула. Ожидается, что вскоре его доставят в камеру предварительного заключения. Скорее всего Ли будет находиться в КПЗ на востоке Сеула в одиночной камере. Таким образом, Ли стал четвертым в истории Южной Кореи президентом, который заключен под стражу за свои дела во время руководства страной. В настоящий момент суда дожидается и другой бывший лидер страны — Пак Кын Хе, которая правила после Ли Мен Бака, с 2013 по 2017 годы, и была смещена в результате импичмента.