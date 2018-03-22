Олег Казачек: «Это наиболее честные выборы за последнее время»

Динамика по явке при этом стала лучшей среди 13 регионов, в которых осенью прошлого года сменилось руководство.

Выше 60% была явка в крупнейших городах области — Самаре Тольятти , а во многих сельских территориях она превышала 90%. Для региона это очень высокий показатель.

Эксперты практически в один голос утверждают, что очень большую роль в итогах прошедших президентских выборов сыграл приход к руководству регионом Дмитрия Азарова

Согласен с этим и политолог Олег Казачек. «Не берусь определять проценты, которые добавились благодаря этому», — отмечает он и добавляет, что заслугой региональных властей является также то, что кампания прошла очень адекватно.

"Иногда после выборов складывается ощущение, что административный ресурс вредит некоторым кандидатам, и создается впечатление, будто все эти результаты были достигнуты под давлением. А в этом случае адекватность кампании, напротив, еще дополнительно прибавила рейтинга и губернатору, и президенту", — полагает Олег Казачек.

В продолжение он подчеркнул, что, по его мнению, президентские выборы 2018 г. прошли с наименьшим давлением со стороны административного ресурса за последние годы.

"Я практически о нем не слышал, — говорит политолог. — Если во всех предыдущих кампаниях мне люди говорили о наличии того или иного давления — конечно, неофициально и анонимно. В этот раз те же лица дают совсем другую информацию — «проводили выборы, никто никаких дополнительных задач не ставил, дополнительного давления не было». Поэтому, мне кажется, это наиболее честные выборы у нас за последнее время". И этот факт, убежден Олег Казачек, делает количественные показатели еще более весомыми и достойными уважения.

Также Олег Казачек полагает, что на явке положительно отразился в целом позитивный настрой жителей региона. «То, что мы готовимся к чемпионату мира по футболу, то, что у нас строится много различных объектов и многое меняется к лучшему, играет свою роль. Ведь если в начале, когда все „разбомбили“, и дороги только строились, у людей было одно настроение, то теперь, когда у нас уже появился ряд готовых объектов, и настроение у людей меняется к лучшему. Поэтому, я думаю, что все эти факторы, в принципе и дали результат», — подытожил политолог.