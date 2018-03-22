На Дубнинской улице заделали дорожную яму

На проезжей части Дубнинской улицы — у дома 47, корп. 1 — залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой квадратной ямы на левой полосе движения по направлению в сторону Дмитровского шоссе.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги САО» Александра Дзюбы.

«По указанному адресу выполнены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.