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На Дубнинской улице заделали дорожную яму
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На Дубнинской улице заделали дорожную яму 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На проезжей части Дубнинской улицы — у дома 47, корп. 1 — залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой квадратной ямы на левой полосе движения по направлению в сторону Дмитровского шоссе.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью руководителя ГБУ «Автомобильные дороги САО» Александра Дзюбы.
«По указанному адресу выполнены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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