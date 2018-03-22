Приоритеты угроз: Вашингтон и Москва вывели безопасность «за скобки» политики

"Наметившийся диалог между Россией США , а также переговоры по линии нацбезопасности нельзя назвать оттепелью в диалоге двух держав — скорее, это возвращение на позиции взаимоотношений от «совсем плохо» до просто «плохо». Отношения РФ и Штатов не были нормальными на протяжении всего XX века — исключением стало лишь союзничество в Первую и Вторую Мировые войны. То есть мы постепенно отходим к позиции того, что считалось «нормальным», но в действительности могло быть гораздо лучше.

Россиянам сложно понять, что в США президент имеет гораздо меньшее влияние на внутреннюю политику страны, чем глава государства в России. Потому для нас становится шоком, когда за приветливыми заявлениями Дональда Трампа из Вашингтона следуют санкции и нападки. Но в целом говорить о неком наметившемся позитиве после сообщений о возможности встречи двух президентов можно, но с рядом оговорок", — отмечает аналитик.

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал, что Россия и США ведут переговоры об организации встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. «Переговоры об организации идут, дата еще не определена, — сказал он. — Договоренность есть, она просто отодвигается по каким-то причинам». Чиновник добавил: серьезных препятствий для подобных консультаций нет.

Сирии, "В контактах на уровне глав ведомств нацбезопасности двух держав ничего удивительного нет. Обсуждение двусторонних отношений между странами не снят, а занимаются «болевыми точками» военные ведомства и спецслужбы. Не сняты вопросы Украины КНДР . И подтверждение двусторонних контактов здесь подтверждает стремление искать возможности для кооперации в вопросах глобальной безопасности.

Информационный обмен между спецслужбами России и США не прекращался никогда, несмотря на все «потепления», «охлаждения» и «заморозки» в диалоге. Вопросы общей безопасности выведены за скобки политики, так как затрагивают всех. И сотрудничество между спецслужбами в области обмена данными гораздо шире, чем показывают простому обывателю, оно подчинено определенным традициям и правилам", — считает эксперт.

Нет смысла ухудшать

Олег Сыромолотов объявил: Россия готова делиться с США информацией по поводу возможных терактов. «Если у нас такая информация будет, мы, конечно, ею поделимся», — сказал Сыромолотов. Эта реплика явно связана с тем, что в конце 2017 года ЦРУ передала ФСБ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Петербурга , а также в других людных местах города. За это американскую разведку лично поблагодарил президент РФ Владимир Путин

Предоставленных данных хватило, чтобы разыскать и задержать преступников — сторонники террористической организации ИГ (запрещена в РФ) планировали теракт на 16 декабря. В результате проведенной спецоперации 13-14 декабря задержаны семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы.

"Перспективы взаимоотношения Вашингтона и Москвы я оцениваю как «нет смысла ухудшать». Хотя еще сильнее «уронить» их, по большому счету, уже сложно, вряд ли есть смысл стремится к эскалации. Заявления Великобритании о необходимости для стран Европы отозвать из РФ своих послов, на мой взгляд, ни к чему не приведут — отношения Москвы со странами Евросоюза не в том состоянии.

То же и по другим вопросам. Конфликт на Украине заморожен и в этом состоянии пока останется. По КНДР взвешенная позиция России и «гневная» Дональда Трампа привела к скорой встрече лидеров Северной и Южной Кореи. Остается сирийский вопрос, но и здесь две великие державы, видимо, подошли к тому, что нужно разделить сферы влияния, чтобы не допустить серьезных военных обострений.

То есть отношения Москвы и Вашингтона стабилизируются до уровня «стабильно негативные» с возможной кооперацией по тем или иным ключевым проблемам в мире", — заключает Станислав Бышок.