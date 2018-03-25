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Медийная «травля» бабушки Яшина: комментарий юриста
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Медийная «травля» бабушки Яшина: комментарий юриста 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Журналисты озаботились судьбой бабушки оппозиционера Ильи Яшина. Похожие материалы вышли в эфир сразу нескольких каналов и были опубликованы в онлайн-СМИ.
Их героиней стала 84-летняя Александра Яшина — бабушка главы столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшина. Она является владелицей квартиры в престижном районе Москвы, но при этом находится в частном доме престарелых в Красногорске. Недавно его проверила прокуратура и обнаружила массу нарушений.
Вместе с контрольными органами дом престарелых посетили журналисты. Они рассказали, что бабушку оппозиционного политика содержат в плохих условиях, в то время как ее квартиру сдают в аренду.
Если не говорить об этической стороне дела, насколько допустимо присутствие журналистов в частном доме престарелых? Об этом Business FM спросила у управляющего партнера Коллегии медиа-юристов Федора Кравченко:
Федор Кравченко управляющий партнер Коллегии медиа-юристов «Журналист вправе обратиться к пожилому человеку и спросить, как его зовут, как он здесь оказался, задать любые другие вопросы, которые никак законом не ограничены. В чем журналист может быть ограничен, так это в разглашении сведений о частной жизни лица, и зачастую на журналиста распространяется и действие закона „О персональных данных“: когда журналист публикует какие-то сведения, относящиеся к жизни человека, желательно, разумеется, чтобы журналист мог либо заручиться разрешением этого человека, либо привести причину, по которой такое разглашение необходимо. В ситуации, когда журналисты осведомлены, собственником каких помещений и чьим родственником является эта женщина, если эти сведения не были раньше опубликованы по воле самих людей, жизни которых они касаются, если журналисты пользовались при этом, например, какими-то украденными базами данных или своими информаторами в государственных органах, то тогда, конечно, возможно разглашение сведений о частной жизни лица, что наказуемо и в гражданско-правовом порядке, и в уголовно-правовом порядке, и не поощряется и журналисткой этикой».
Илья Яшин отреагировал на материалы СМИ. В Facebook он опубликовал пост, в котором назвал их «травлей» его бабушки. «На нее давили наводящими вопросами, чтобы она произнесла слова, которые можно использовать против нашей семьи», — написал Яшин. Он назвал характер публикаций заказным, но в то же время подтвердил, что его бабушка действительно находится в доме престарелых.
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