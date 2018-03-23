Бабушка Ильи Яшина рассказала, зачем внук отправил ее в дом престарелых

Внук сантехника Илья Яшин , исполняя наказ деда «стать депутатом, чтобы не лазить по канализациям и подвалам», в сентябре 2017 занял кресло главы муниципального округа в Красносельском районе Москвы . По столичным меркам, должность маленькая и даже предполагает, что иногда придётся и в подвал спуститься, если жители попросят. Но Илья Валерьевич с меньшим удовольствием занимается районными мелочами, и с большим — политикой. Душа либерала никак не может смириться с тем, что место муниципального депутата всё же ближе к канализации, чем к политике. Видимо, поэтому у Яшина и контакты с местными жителями не ладятся. То взгляды на будущее не совпадают, то Яшин и вовсе запрещает народу присутствовать на заседаниях совета депутатов — там, где, собственно, и решаются проблемы округа. Видимо, Яшин сам знает, как жителям лучше.

Чтобы хоть как-то подружиться с народом, Илья Яшин сейчас активно продвигает идею с районным социальным такси — таким образом проявляет заботу о маломобильных гражданах.

Вроде бы отличная идея, и люди, конечно же, будут довольны. Кто же не хочет выйти из дома, чтобы съездить в парк, театр или просто навестить родственников. Так что тут депутат с задумкой не прогадал, если бы эта забота не была напускной — потому что так надо. Дело в том, что у Ильи Яшина есть родная 84-летняя бабушка — и она тоже маломобильная, но вопрос с ней муниципальный депутат решил просто — отвёз в дом престарелых.

"Пару лет назад у бабушки начались проблемы со здоровьем. Она не узнавала родственников, забывала, сколько ей лет, звала деда, который умер еще в 2005 году. Врачи объяснили это старческой деменцией. Конечно, для нашей семьи — это стало драмой. Но так бывает. По совету специалистов, мы устроили бабушку в частный подмосковный санаторий для пожилых людей", — рассказал Яшин.

Чтобы казаться хорошим внуком, не меньше, чем хорошим депутатом, Илья Яшин немножко приукрасил эту историю. Фраза «московский санаторий» звучит достойно, и некоторые бабушки, наверное, даже начали завидовать. Но на самом деле завидовать нечему — потому Яшин отправил свою бабушку вовсе не в санаторий, а в дом престарелых, который находится в Красногорске , в микрорайоне Опалиха. В целом, место не плохое, но дом престарелых «Дарить добро» расположен в ста метрах от железной дороги, станции Опалиха и стихийной автомобильной парковки — местные жители используют её как пересадочный узел. Да и в целом микрорайон достаточно оживлённый — вокруг много строек. Словом, назвать это место соответствующим санаторным требованиям невозможно. Но зато у дома престарелых есть высокий забор и хороший замок, если захочешь — не сбежишь. Впрочем, Илья Яшин не видит причин не любить это место.

"Бабушка находится под постоянным присмотром врачей и социальных работников. Ежедневно у неё проверяют давление, сердце. С ней работает психолог. Специалисты следят, чтобы постояльцы пансионата соблюдали режим питания и принимали хорошую здоровую пищу", — говорит Яшин.

И опять Илья лукавит. 8 февраля 2018 года Красногорская прокуратора проверила ООО «Дарить добро» и выявила массу нарушений, подтверждающих, что этот дом можно называть как угодно, но точно не санаторием.

Получается, что Илья Яшин отправил свою бабушку туда, где есть проблемы с питанием, с уборкой, но самое главное с пожарной безопасностью, а с этим шутки и вовсе плохи, как показывает печальная статистика пожаров в домах престарелых, особенно частных. Но, кажется, Илья Яшин, не переживает по поводу безопасности своей бабушки.

Съемочной группе "ТВ Центра" удалось попасть в этот негостеприимный дом престарелых, и лично узнать у бабушки Ильи Яшина, как ей живётся в таких условиях. Выяснились чудовищные подробности. Оказалось, что у бабушки болят ноги — после двух переломов, но её поселили на втором этаже — в случае пожара точно не спасётся. А ещё бабушка раскрыла тайну взаимоотношений с внуком. И ответила на главный вопрос — хочется ли ей домой?

— Внук придёт к тебе?

— Не знаю, пока нет. Всё, что ему надо — всё взял.

— Хочешь домой?

— Ещё как. Правда, у меня его нет. У меня нет уже никакого дома, откуда? Всё его.

— Зачем подписала? Это глупость?

— А я знаю? Он внук.

Что делает внук с бабушкиным подарком, тоже интересный вопрос. Двухкомнатная квартира находится в доме на улице Фомичёвой, в районе Северное Тушино. Место тихое, рядом метро, поэтому такие квартиры здесь сдают в аренду по цене от 50 тысяч за месяц. Кто именно и почему сейчас проживает в квартире бабушки Яшина, выяснить не получилось.

Именно в этой квартире сейчас могла бы спокойно жить Александра Дмитриевна, и вместе с ней могла бы круглосуточно находиться медсестра — раз уж Яшин считает, что его бабушке нужен постоянный уход. И у Ильи Валерьевича нашлись бы средства на обеспечение комфортной жизни своей бабушки. Потому что он в средствах не стеснён. И хотя должность главы муниципального округа — это чуть ли не первая его постоянная работа, по крайней мере, официальная, у него всё же были деньги для покупки шикарной квартиры в Болгарии . Согласно документам, в 2008 году он приобрёл апартаменты площадью почти 57 квадратных метров в апарт-отеле «Бендита Маре». Застройщик описывает это место как райское — 100 метров от пляжной полосы в самой привлекательной части курорта Золотые пески, а за домом находится заповедный парк. Кстати, если бы Илья Яшин по-настоящему заботился о своей бабушке, то он перевёз бы её именно в эти апартаменты — морской климат и серные источники наверняка бы продлили ей жизнь. Но Илья предпочёл, чтобы бабушка жила там, где она находится сейчас.

Кстати, бабушка — это не единственная заноза в истории Ильи Яшина, в принципе, всё его прошлое — это скандалы и провокации на пустом месте. Он даже диплом защитил по методике организации уличного протеста. А на деньги, полученные от американских спонсоров, проводил антироссийские акции. А последние несколько лет Илья Яшин пытался прорваться в депутаты — хоть какие-нибудь — например, в 2015 году избирался по списку ПАРНАС в Костромскую областную думу, но проиграл. И, кстати, тогда, он обещал местным пенсионерам увеличить пенсии. Практичные костромские бабушки внучку не поверили.

Диана Чернова, «В центре событий», «ТВ Центр».