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Один из Балеарских островов перешел в собственность люксембуржца
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Один из Балеарских островов перешел в собственность люксембуржца 

Российская Газета 1 час назад
Один из немногих частных островов, существующих в Испании, перешел в собственность люксембуржца. Миллионер, чье имя пока не раскрывается, приобрел С’Эспальмадор, расположенный между Ибицей и Форментерой, за 18 миллионов евро. Площадь островка составляет около 1,4 квадратных километра, и он является частью природного парка «Сес Салинес». Флора и фауна здесь сохранились практически в первозданном виде.
На С’Эспальмадоре построено лишь два дома и часовня. Фактически именно они перешли в собственность нового владельца, потому что, согласно местному законодательству об охране окружающей среды, больше ничего возвести он там не сможет. А вот приложить усилия для ее защиты придется. Остров известен своей лечебной грязью, двумя живописными бухтами, летом превращающихся в настоящую выставку элитных яхт, и отсутствием какой-либо власти, которая смогла ограничить поток туристов. В общем-то из-за последнего прежние владельцы и выставили остров на продажу.
Изначально Норман Синнамонд и его сестра Роси запросили 33 миллиона евро, что сделало С’Эспальмадор, согласно данных журнала Forbes, одним из самых дорогих остров в мире. В конце 2015 года цена упала до 24 миллионов. Власти одного из Балеарских островов — Форментеры пытались сами приобрести остров, но им банально не хватило финансов. Стартовая цена была практически равна местному годовому бюджету, а помощь от центрального правительства они так и не получили. В итоге С’Эспальмадор выставили на открытую продажу.
Прежние владельцы неплохо заработали на этой сделке. Их дед Бернардо Синнамонд приобрел остров в 1932 году, заплатив на него всего лишь 42,5 тысячи песет (около 255 евро).
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