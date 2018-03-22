Алексей Саврасов: почему спился автор «Грачи прилетели»

Картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели» наверняка знакома практически каждому. Хотя, кроме нее, художник написал еще множество талантливых полотен. Однако, несмотря на явную одаренность, под конец жизни Саврасов спился до такой степени, что просил милостыню у крыльца художественного училища, где он когда-то преподавал сам.

Против воли отца

Будущий художник появился на свет в 1830 году в Москве . Отец Алексея Кондратий Соврасов (до 1850-х годов эта фамилия писалась через «о») был купцом, поэтому неудивительно, что художественные способности сына его только раздражали. Кондратий мечтал о том, чтобы Алексей продолжил его дело. Но мальчик оказался не по годам упорен. Вопреки желанию Саврасова-старшего, юноша поступил в училище живописи и ваяния. Он сам платил за свое обучение. Деньги Алексей получал с продажи собственных картин.

Многие маститые художники и критики в те годы хвалят Саврасова и его произведения. Его награждают высоким званием академика и предлагают место преподавателя в том же училище, которое живописец закончил. Алексею Кондратьевичу даже выделяют служебную квартиру, за которую с него не взимают никакую плату.

Неприятности начинаются

Жизнь шла своим чередом. Саврасов вел класс в училище, писал картины, путешествовал. В 1857 году он обзавелся законной супругой. Его избранницей стала уже немолодая по тем меркам 31-летняя Софья Герц, которая являлась сестрой однокашника художника. Жена родила Саврасову пятерых детей. Однако трое из них умерли еще в детстве. Выжили только две девочки. Но беды на этом не закончились.

В 1870 году Саврасова и его жену просят покинуть служебную квартиру. Руководство мотивирует свой отказ тем фактом, что в классе живописца занимается слишком мало учеников. Платить за другую жилплощадь Алексей Кондратьевич не может: не по карману. Тогда семья временно перебирается в Ярославль . Там он продолжает рисовать. Тем не менее денег вечно не хватает. Кроме того работы художника получают все более и более низкие оценки экспертов в области искусства.

Смерть в больнице для нищих

Саврасов впадает в депрессию. Масла в огонь подливает супруга, которая регулярно попрекает мужа отсутствием средств к существованию. В конце концов Софья Карловна не выдерживает, забирает дочерей и уезжает к сестре в Петербург . Алексей Кондратьевич остается один и начинает злоупотреблять спиртным.

С каждым днем Саврасов опускается все ниже и ниже. Доходит до того, что он позволяет себе не являться на службу в училище. Понятно, что терпеть подобные выходки никто не собирается, и в начале 1880-х годов его увольняют. [С-BLOCK]

С тех пор художник перебивается случайными заработками, рисует копии, в том числе собственных, картин и продает их практически за бесценок. Иногда он появляется возле училища и просит своих бывших коллег о помощи.

В какой-то момент Саврасову удалось-таки взять себя в руки. Он сошелся с женщиной, которая родила ему двоих детей. Однако ни здоровья, ни почета ему так не удалось вернуть. В последние годы жизни Алексей Кондратьевич потерял зрение. Он умер в возрасте 67 лет в больнице для малоимущих.