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Легендарный полиграфист Бескоровайный отмечает 100-летний юбилей
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Легендарный полиграфист Бескоровайный отмечает 100-летний юбилей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Легендарный телеграфист Андрей Бескоровайный, стоявший у истоков газеты «Красная Звезда», отмечает 100-летний юбилей.
Всю свою жизнь Бескоровайный посвятил печати. Он стоял у истоков главной военной газеты «Красная Звезда», но и является единственным за всю историю советской армии военным полиграфистом, который получил звание генерал-майора.
Еще до войны, с 12 лет Бескоровайный трудился в маленькой типографии под Москвой, где изучил все производство вдоль и поперек.
В 1941-м возглавил военную типографию в Мурманске, выпускал газету «Часовой севера. В 1954-1986 гг. — начальник издательства и типографии газеты „Красная Звезда“. Во время войны будущий генерал повстречал свою невесту. Из заполярья семейная чета Бескоровайных отправилась следом за красной армией.
»Если ты живешь газетой, то ты стараешься, чтобы она была луче каждый день. Я жил газетой. И живу газетой сейчас», — сказал Бескоровайный.
В мае 1945 года Андрей Иванович командовал передвижной типографией 14 армии. После войны Андрей Бескоровайный работал в военных издательствах в Армении и Азербайджане.
В 1954 году возглавил типографию главной армейской газеты «Красная звезда».
Полиграфист объехал крупнейшие издательства мира, побывал в Германии и Японии, перенимал передовой опыт. Но главным своим достижением считает, что за десятилетия не была сорвана печать ни одного номера.
Глядя на дату своего рождения в паспорте сегодняшний юбиляр говорит — дожить до ста лет было не сложно — ведь три четверти этого века ему довелось провести рядом с любимой супругой.
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