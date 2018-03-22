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Юные жители Коптева совершили виртуальную археологическую экспедицию
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Юные жители Коптева совершили виртуальную археологическую экспедицию 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Центральной детской библиотеке № 46 имени Сурикова 15 марта прошла познавательная беседа, посвященная профессии археолога «Мечтать не вредно».
— Продолжаем знакомить наших читателей с разными профессиями, — рассказал сотрудник читальни. — Кто не мечтал откопать где-нибудь настоящий клад или найти что-нибудь старинное и загадочное, затерянное или специально спрятанное много-много лет назад?
Участники отправились в «археологическую экспедицию», где поближе познакомились с профессией, а также сыграли в игру, отгадали загадки и узнали интересные факты о знаменитых археологах. (жм)
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