Юные жители Коптева совершили виртуальную археологическую экспедицию

В Центральной детской библиотеке № 46 имени Сурикова 15 марта прошла познавательная беседа, посвященная профессии археолога «Мечтать не вредно».

— Продолжаем знакомить наших читателей с разными профессиями, — рассказал сотрудник читальни. — Кто не мечтал откопать где-нибудь настоящий клад или найти что-нибудь старинное и загадочное, затерянное или специально спрятанное много-много лет назад?

Участники отправились в «археологическую экспедицию», где поближе познакомились с профессией, а также сыграли в игру, отгадали загадки и узнали интересные факты о знаменитых археологах. (жм)