Жители ЮЗАО могут обменяться ненужными вещами в «Лире»

29 марта центр культуры и досуга «Лира» в Южном Бутове приглашает всех желающих на весеннюю ярмарку вещей — фримаркет.

Мероприятие начнется в 18.00 и завершится в 19.00 в холле концертного зала на первом этаже. Обменяться ненужными вещами можно будет по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, 12 (станция метро «Улица Скобелевская», 1 вагон из центра).

Если в день проведения фримаркета вы не можете прийти, принести вещи и оставить администратору или охране можно в любой другой день с 9.00 до 21.00. Вещи, не нашедшие своего хозяина, бережно хранятся до следующей встречи.

В этот же день в центре культуры и досуга пройдут акции «Электрохлам, сдавайся!» (сбор ненужных и сломанных электроприборов и деталей) и «Бумажный круг» (сбор макулатуры).

Фото взято: http://www.news-butovo.ru/wp-content/uploads/2014/06/fri-market-19.06.14_1.jpg