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Жители ЮЗАО могут обменяться ненужными вещами в «Лире»
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Жители ЮЗАО могут обменяться ненужными вещами в «Лире» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
29 марта центр культуры и досуга «Лира» в Южном Бутове приглашает всех желающих на весеннюю ярмарку вещей — фримаркет.
Мероприятие начнется в 18.00 и завершится в 19.00 в холле концертного зала на первом этаже. Обменяться ненужными вещами можно будет по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, 12 (станция метро «Улица Скобелевская», 1 вагон из центра).
Если в день проведения фримаркета вы не можете прийти, принести вещи и оставить администратору или охране можно в любой другой день с 9.00 до 21.00. Вещи, не нашедшие своего хозяина, бережно хранятся до следующей встречи.
В этот же день в центре культуры и досуга пройдут акции «Электрохлам, сдавайся!» (сбор ненужных и сломанных электроприборов и деталей) и «Бумажный круг» (сбор макулатуры).
Фото взято: http://www.news-butovo.ru/wp-content/uploads/2014/06/fri-market-19.06.14_1.jpg
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