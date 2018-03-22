Эксперт: понятие техногенных залежей нефти нуждается в законодательном закреплении

"Понятие техногенных залежей сейчас отсутствует в нормативных документах. Это относительно новая тема, которую мы прорабатываем по линии Совета Федерации . Необходимо вносить это понятие в нормативные документы и в законодательные акты по недропользованию, чтобы можно было начать бороться с этой экологической проблемой", — сказал в четверг ТАСС Богоявленский.

Он также уточнил, в чем заключается опасность техногенных залежей для экологии.

"В результате бурения многих тысяч скважин в Арктике и других регионах произошло нарушение

среды, которую мы разбурили этими скважинами. Происходит утечка углеводородов из [нижних] слоев в [верхние] с формированием техногенных залежей. Это явление приводит к появлению антропогенных воздействий на поверхности земли. Вокруг старых, бесхозных скважин происходят утечки на поверхность и прямо в море", — сказал Богоявленский.