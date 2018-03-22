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Эксперт: понятие техногенных залежей нефти нуждается в законодательном закреплении
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Эксперт: понятие техногенных залежей нефти нуждается в законодательном закреплении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Возникающие во время бурения скважин утечки углеводородов — техногенные залежи — необходимо обозначить законодательно для дальнейшей борьбы с этой экологической проблемой, считает член-корреспондент Российской академии наук, профессор Российского университета нефти и газа Василий Богоявленский.
"Понятие техногенных залежей сейчас отсутствует в нормативных документах. Это относительно новая тема, которую мы прорабатываем по линии Совета Федерации. Необходимо вносить это понятие в нормативные документы и в законодательные акты по недропользованию, чтобы можно было начать бороться с этой экологической проблемой", — сказал в четверг ТАСС Богоявленский.
Он также уточнил, в чем заключается опасность техногенных залежей для экологии.
"В результате бурения многих тысяч скважин в Арктике и других регионах произошло нарушение
среды, которую мы разбурили этими скважинами. Происходит утечка углеводородов из  [нижних] слоев в  [верхние] с формированием техногенных залежей. Это явление приводит к появлению антропогенных воздействий на поверхности земли. Вокруг старых, бесхозных скважин происходят утечки на поверхность и прямо в море", — сказал Богоявленский.
IX международный форум «Экология» проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума — содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.
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