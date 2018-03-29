Реновация превратит Москву в огромную «Зимнюю вишню»

После жуткой трагедии «Зимней вишни» по всем городам и весям страны пошла волна экстренных проверок состояния систем противопожарной безопасности торговых и развлекательных центров. Увы, в очередной раз мужик перекрестился, когда гром уже грянул.

Однако на этом фоне как-то затерялась информация о том, что в течение нескольких ближайших лет столица рискует стать одной большой «Зимней вишней». Причем произойдет это с легкой руки чиновников, пролоббировавших закон о реновации московских «хрущевок.

Дело в том, что во второй статье этой новеллы содержится одна интересная норма. „В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки федеральные органы государственной власти в области пожарной безопасности вправе устанавливать особенности применения отдельных требований пожарной безопасности либо утверждать отдельные своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, и правила пожарной безопасности (за исключением минимально необходимых требований для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения)“.

То есть фактически речь идет о том, что при строительстве новых домов на месте снесенных пятиэтажек нормативы противопожарной безопасности в целях ускорения процесса могут быть элементарно забыты.

— И что будет, если, не приведи господь, в один прекрасный день в столице запылает какая-нибудь жилая новостройка и люди не успеют ее покинуть? — задается вопросом москвич Валентин Старков. — Конечно же, заведут уголовное дело и начнут искать ответственных. Можно предположить, что в итоге крайними станут представители управляющей компании, отвечающие за противопожарное состояние дома, автомобилисты, нарушившие правила парковки, еще кто-нибудь. Высокие же чиновники, посетив место трагедии, будут рассуждать о „халатности и разгильдяйстве“, пресловутом человеческом факторе и преступном желании сэкономить. Только вот пострадавшим, а тем более жертвам от подобных слов будет уже ни тепло, ни холодно. Бить во все колокола надо уже сейчас. Потому что халатность эта закладывается уже сегодня, да не абы какая, а на законодательном уровне. Надо требовать внесения изменений ту часть закона о реновации, где говорится о возможности отступления от противопожарных норм и правил в режиме стесненной городской застройки.

Кто-то может сказать, что на подобные реплики не стоит обращать внимания. Дескать, что там рядовые обыватели понимают в колбасных обрезках, то бишь, в законотворчестве вообще и практике его применения в частности. Однако за последствия, к которым может привести норма о праве федеральных властей устанавливать особые условия применения требований пожарной безопасности, беспокоятся не только они, но и люди, изрядно поднаторевшие в этом вопросе. Например, член политкомитета партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин , собаку съевший на поприще многолетней борьбы с точечными застройками.

Так, в своем блоге на радио „Эхо Москвы“ он признается, что упоминание в формулировке закона о реновации об оставлении неизменными только неких „минимально необходимых“ требований пожарной безопасности оставляет широкое поле деятельности для чиновничьего произвола. А что представляет собой критерий, позволяющий точно сказать, что вот эти требования — минимально необходимы, а эти — нет, в таком вопросе как безопасность граждан, интересуется он. Коль скоро конкретный перечень в законе не присутствует, то, предполагает политик, обустройство тех же пожарных проездов в кварталах может быть со спокойной совестью похерено ответственными лицами, не говоря уже о соблюдении необходимых расстояний. И его мнение о том, кого в первую очередь нужно будет призывать к ответственности, случись в столице в ближайшей перспективе техногенная катастрофа, признаться, не выглядит слишком уж фантастичной.

Но и тут могут найтись люди, которые скажут — не стоит придавать большого значения словам этого человека. Он всеми правдами и неправдами стремиться сделать себе политические очки и, не гнушаясь ничем, хочет просто лишний раз пропиариться. Но дело в том, что схожие опасения высказывали и профильные специалисты, которых в политическом популизме и заигрывании с электоратом обвинить сложно.

В частности, почетный строитель города Москвы , член Союза архитекторов Алексей Кротов в беседе с корреспондентом „СП“ отмечал, что скорее всего высотность домов, которые предполагается строить по программе реновации, будет достигать в среднем 25 этажей. Зачем в столице сознательно предпринимаются шаги, провоцирующие техногенные катастрофы, эксперт не понимает.

— Мы же слышали и видели репортажи о том, как где-то за рубежом горят высотные жилые здания, и при этом их эвакуировать невозможно. Пока мы этого не прочувствовали, но, видимо, совсем скоро прочувствуем, — рассуждает он. — Многоэтажные здания вообще имеют повышенную степень риска. Какая-то авария произошла, отключили энергию, лифты не работают, что делать? По нормам второй путь эвакуации — через окно. Специально делаются простенки, чтобы человек мог дождаться на нем спасателей. Но как они могут подобраться к зданию, если внизу все заставлено машинами?

— На всю Москву имеется всего две лестницы, достающие до шестнадцатого этажа, — дополняет коллегу член Союза архитекторов России и эксперт по жилищной политике Юрий Эхин. — И те находятся в Подольске . Пока они по московским пробкам доедут до места ЧП, все может просто сгореть, ведь счет в данном случае идет на минуты.

Возможно, кому-то может показаться, что архитекторы утрируют ситуацию, поскольку технологии строительства шагнули далеко вперед, и при возведении жилых зданий в столице используются только передовые непожароопасные технологии.

Однако ряд пожаров, произошедших в столице в последние несколько лет, ставит под сомнение состоятельность этого оправдания. Так, в августе 2009 года в Москве загорелась 31-этажная жилая высотка на улице Ивана Бабушкина. Огонь распространился по всему фасаду здания до самой кровли практически мгновенно, а прибывшие на место пожарные расчеты столкнулись с опасностью падающих с высоты горящих панелей. Если кто-то скажет, что это было давно, вот более свежий пример. В прошлом году 22 марта в Москве на улице Изумрудной загорелась девятиэтажка. Хорошо, что оперативные службы среагировали вовремя, и трагедии удалось избежать. Однако особенность этого ЧП в том, что в доме, перенесшем капремонт, как спичка вспыхнул именно фасад.

»Ерунда, — воскликнут сторонники реновации. — Автор передергивает и сгущает краски. Все дома по программе реновации будут отвечать самым передовым требованиям безопасности. Это же госзакупки».

В качестве ответа на эту гипотетическую реплику можно привести пару-другую фактов. Во-первых, сам Минстрой давно бьет тревогу — в общем объеме используемого для строительства цемента доля контрафакта с непредсказуемыми техническими характеристиками превышает 50%. И гарантий того, что участвующие в госзакупках фирмы будут поставлять действительно качественные материалы, никаких нет. Тем более что глава питерского Госстройнадзора Вячеслав Захаров пояснил — большие претензии у ведомства есть и к качеству фасадных материалов. И это характерно для всей России, особенно в рамках гостендеров.

Кому-то кажется, что Санкт-Петербург — это одно, а Москва — совсем другое дело? И столичная власть не станет обманывать людей в таком деле как реновация? Но позвольте, как минимум пару раз это уже было сделано. Например, первый случай — уверение о том, что квартиры, предоставляемые москвичам в рамках реновации, будут иметь отделку уровня комфорт-класса. Однако опрошенные «СП» эксперты едва ли не на пальцах пояснили, что за планируемые для отделки жилья муниципальными властями суммы отделку заявленного уровня выполнить просто невозможно. Второй случай — обещание предоставить переселенцам равноценные жилые помещения. Только вот очень быстро выяснилось, что сопоставимые многим «сталинкам» по стоимости и качеству строительства новостройки в столице отсутствуют напрочь как таковые.

И коль скоро в таком показательном для столичных чиновников вопросе, как первое переселение по программе реновации, жителям предлагают квартиры, насквозь пропитанные запахом человеческих экскрементов, где гарантия, что все остальные обещания будут соблюдаться, а квартиры будут полностью пожаробезопасны? Не подобные ли преступная халатность и разгильдяйство ответственных чиновников привели к кемеровской трагедии?