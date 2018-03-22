От разговора об уникальности арктической экосистемы до вопросов ресурсосбережения в масштабах планеты

Работа с качественными источниками информации — новая школьная традиция в ГБОУ Школа № 1512, где прошел очередной Урок с газетой по материалам издания газеты «Пресса в образовании».

Чем же так привлекательна и уникальна эта шестая часть суши нашей планеты и какие территориальные споры вызывает она на сегодняшний день — по-взрослому серьезно и рассудительно прошел в ГБОУ Школа № 1512 урок по географии в рамках традиционного проекта Урок с газетой редакции газеты «Вечерняя Москва»

От изображений представителей экосистемы Арктики до схем среза «Приразломного» месторождения на арктическом шельфе — взгляд школьников скользит по красочной странице публикации, заметно загораясь от удовольствия тогда, когда ребята получают подтверждение уже имеющемуся знанию или собственной догадке.

Дискуссия круглого стола о проблемах современности, своеобразная разведывательная работа на уроке, «парламентское» обсуждение арктического закона — вот то многообразие аспектов, которые нашли отражение в ходе урока. Учитель географии, молодой и талантливый педагог Мария Сергеевна Маковоз не боится на время уклониться от текущей программы. Метапредметность в переплетении вопросов географии, экологии, биологии и даже политологии — вот какую потрясающую компиляцию обеспечивает выверенный до мелочей учебный материал издания. Семиклассники активно берутся рассуждать о судьбе арктических территорий с точки зрения их природной и ресурсной составляющей. Впечатленные красочной презентацией и видеорядом, подготовленными учителем в унисон материалу издания, ребята так и тянулись к ответу, готовые говорить и рассуждать: как действовать сегодня человечеству, соблюдая это шаткое равновесие — развивать природные ресурсы крупнейшего на планете сырьевого резерва и в то же время сохранять жизнеспособность его экосистемы. Сохранить то, что балансирует сегодня на шаткой грани между целью и средством — именно на таких дискуссионных материалах и развивается аналитическое мышление ребенка, становление его умений выстраивать причинно-следственную связь событий.

Урок с газетой — знакомая форма работы в Школе № 1512, ставшая, не побоимся этого слова, своего рода традицией. На уроке географии данный формат был применен впервые, и нужно сказать, что в очередной раз мы отмечаем, насколько лаконично вписывается материал прессы в систему предметов естественно-научного и гуманитарного цикла.

— Работа с газетой — это полезная смена деятельности для детей, которая хороша как на уроке, так и вне его в качестве развития навыка чтения прессы. Ребят заметно и в лучшем смысле этого слова задело то, что они получили подтверждение приобретенным в учебном процессе знаниям. Это поднимает престиж как учебного материала, так и печатного издания. Работа с газетой на уроке — это новый способ деятельности по поиску новой информации, — так комментирует свои впечатления об уроке учитель географии Мария Маковоз. — Непременно хочется отметить качество представляемого материала, и возможность построить методически правильный урок на его основе — лучшее тому подтверждение». В унисон учительскому звучало и мнение учеников. «Очень понравился формат работы с газетой, — отмечает ученик 7 класса „А“ Максим Дергоусов, — разбавивший наш обычный учебный процесс и позволивший усилить знания по Арктике».

Ученик отметил тот факт, что с материалом работалось легко, он был представлен в доступной «детской» форме с яркими и понятными примерами и «картинками в меру».

Прозвенел звонок с урока, но в кабинете все так же продолжали шуршать газетные страницы, и это ли не самая высокая отметка за проделанную работу?