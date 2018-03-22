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Льготные тарифы стали доступны пассажирам маршрутки в Нижнем Новгороде
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Льготные тарифы стали доступны пассажирам маршрутки в Нижнем Новгороде 

nn.ru 34 минуты назад
Фото: nn.ru
Особенность этого маршрута в том, что он начинается и заканчивается в Нижнем Новгороде, но по пути пересекает городской округ Дзержинск. По федеральному закону он считается межмуниципальным и оплачивается по другим тарифам.
Тем не менее, теперь пассажиры этой маршрутки, которые садятся и выходят в пределах Нижнего Новгорода, могут оплатить проезд, используя все виды городских электронных билетов, в том числе и с возможностью бесплатной пересадки 60 и 90 минут. Также действуют льготные проездные, проездные студента и школьника.
Для тех пассажиров, которые садятся и выходят на пригородных остановках, налажена зональная тарификация, учитывающая разную стоимость в зависимости от расстояния.
Оператор системы «Ситикард» передал в пользование ООО «Мещеряков и компания», обслуживающего маршрут, терминалы, служебные электронные карты контролера и кондуктора для регистрации проезда за наличные, обучил персонал.
— Мы готовы подключить к нашей системе всех частников, работающих в Нижнем Новгороде и пригороде. И это единственный путь сделать для всех нижегородцев выгодными и удобными поездки в общественном транспорте, — заявил директор «Ситикарда» Юрий Рябиков.
Законодательное собрание приняло регинальный закон, по которому системой безналичной оплаты должны оборудовать весь общественный транспорт Нижегородской области. Закон всткпит в силу 1 января 2019 года.
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