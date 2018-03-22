Мечты подметёт уборщица. Как полиция пугала пермских студентов наркотиками

Краевая полиция провела для пермских студентов так называемый краш-курс — тренинг с эмоциональным вовлечением, после которого молодые люди должны были задуматься о вреде наркотиков. По сценарию, слушателей надо было «опустить в негатив». Здесь в ход шло всё: парням и девушкам показали, как работает электрошокер, их обыскала собака. Ещё они узнали, что если попадут из-за наркотиков в информационную базу МВД — об этом узнают в крупных частных компаниях.

— Вам, наверное, сказали, о чём мы сегодня будем говорить? — ведущий обращается к студентам Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна, собранным в актовом зале Дворца молодёжи.

— Ничего не сказали, — гул в ответ.

Студентов собрали в актовом зале Дворца молодежи

Около сотни студентов, большинство из которых — девушки, поначалу мало смотрят на спикера. Они говорят друг с другом, смеются, сидят в телефонах. Приглашённый ведущий привлекает их внимание, лишь когда шутит: «Мы собрались здесь только на три часа». На самом деле — на 45 минут.

«Не говорить, что наркотики — это плохо»

Мероприятие организовано краевой полицией. Они называет его «краш-курсом по профилактике незаконного распространения, употребления и хранения наркотических средств среди молодёжи».

— Смысл — с позитивных эмоций опустить в негатив, там продержать, потом вывести на позитив, — объясняет начальник отдела информации прикамского управления МВД Владимир Васенин. — Не говорить, что наркотики это плохо: дети должны сами решение принимать.

Это второе такое занятие в Перми , первое прошло осенью 2017 года.

На первом ряду в зале сидят взрослые, которые скоро будут по очереди выступать. На одном мужчине — чёрная балаклава (он не снимет её до конца встречи) и форма защитного цвета с нашивкой на спине «Спецназ ФСКН». У входа в зал сидит собака, рядом с которой стоит девушка, тоже в форме.

Ведущий разрешает покинуть зал тем, у кого есть справка от психиатра или кто «на ранней стадии беременности», но никто уходит. Помощницы спикера выносят большой зелёный надувной шар. На него каждому зрителю нужно приклеить листок со своим желанием или мечтой. После того, как шар возвращается к ведущему, он читает записки: «Хочу [водительские] права», «Хочу жить и работать в Питере », «Стать анорексичкой».

На шар студенты приклеили стикеры со своими мечтами

Гаснет свет, на небольшом экране показывают видео — нарезку из разных интернет-роликов и фотографий. На одних запечатлены люди, по поведению которых понятно, что они находятся под воздействием наркотиков. На других — гниющие конечности, язвы, гематомы. Вот, например, ноги с длинными надрезами на коже, под которой, по словам спикера, можно заметить отмирающие мышцы.

«Карьера также у вас не получится»

Ведущий говорит, что всё увиденное — последствия употребления наркотиков. Он полагает, что наркотики (даже лёгкие) оставляют след внутри человека «на генетическом уровне»: «И через 10-15 лет у девочки рождается ребёнок с патологией». Мужчина, впрочем, признаётся, что «некомпетентен в рассказах о последствиях употребления», и передаёт слово главному внештатному психиатру-наркологу министерства здравоохранения Пермского края Ларисе Юрковой. Та его не поправляет. «Мы показываем это вам не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вас информировать».

Она также рассказывает об одном происшествии: «Не так давно был случай в общежитии. В компании девушек одной из них дали покурить курительные смеси. После этого ей стало плохо, она мешала всем остальным веселиться, её просто завернули в одеяло — положили, чтоб она не мешала, и оставили. В результате девчонка погибла».

В зале к этому моменту уже тихо, после каждого выступления слушатели хлопают.

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД Александр Косачёв напоминает об административной ответственности за употребление наркотиков — это штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток. При этом люди попадают в информационные базы МВД, продолжает Косачёв. В итоге «многие крупные коммерческие предприятия, где есть сейчас службы безопасности, которые постоянно взаимодействуют с нами, также имеют доступ к этой информации». Сотрудник МВД не сказал, почему и каким образом сведения из полицейских баз попадают в частные компании. Но, если претендент попал в чёрный список, «карьера, на которую он рассчитывает, также не получится».

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков краевого МВД Александр Косачёв напомнил студентам о штрафах и арестах за употребление наркотиков

Затем спикер начинает перечислять преступления, связанные с наркотиками, и замечает: «Суды очень жёстко относятся к преступлениям данной категории. Адвокаты не помогут. Результат всегда один — суд приговаривает к реальному сроку».

Мужчина в балаклаве представляется сотрудником отряда специального назначения «Гром» краевого главка МВД. Говорит, что «при задержании преступники нередко оказывают сопротивление (вину человека может признать только суд — Прим. ред.)». «Поэтому в отношении них применяются спецсредства и грубая физическая сила, — объясняет боец. — Впоследствии бывают различные гематомы, ссадины, возможно, даже переломы. Зачастую под силовое воздействие попадают совершенно непричастные к незаконному обороту [наркотиков] люди — просто оказались не в то время, не в том месте, не с теми людьми». Но «восстанавливаться» придётся за свой счёт, поэтому, заключает спецназовец, «нужно быть очень внимательным при выборе товарищей». После этого боец показывает электрошокер: «Вот так он выглядит, — устройство издаёт дребезжащий звук. — Вот так он работает». В зале раздаётся робкий смех. «Ни у кого не возникает желания испытать это средство вторично», — говорит мужчина.

…и демонстрирует, как работает шокер

«Сейчас по залу пройдёт собака, — ведущий снова берёт микрофон. — У одного из вас находится имитатор наркотических веществ — собака его найдёт». Животное, до сих пор сидевшее у дверей, плутает между рядами. Спустя несколько минут ведущий объявляет, что собака справилась со своей задачей, хотя имитатор так и не показывают.

Наконец, ведущий говорит, что наркоторговцы могут использовать нейролингвистическое программирование, то есть подводить собеседника к нужному им решению. Поэтому в разговоре с ними нужно лишь твёрдо сказать: «Нет, мне это не нужно», — и прекратить общение. Спикер просит всех подняться с мест и одновременно произнести эту фразу. Студенты говорят её три раза. «Вот, уже что-то похожее на хорошо. Присаживайтесь», — разрешают им закончить упражнение.

«Внушили, что жизнь прекрасна»

В конце ребятам предлагают вспомнить начало разговора, когда речь шла о планах и мечтах. На экране начинают показывать слайд-шоу из фотографий с улыбающимися лицами. Играет спокойная музыка. Помощница ведущего снова выносит шар, на который зрители клеили записки.

«Замечательно, что вы об этом мечтаете, но всегда помните об одном… — на этих словах шар лопается, в зале слышны вскрики, музыка выключается. — Мы говорили о глупости, несчастных случаях и ваших неправильных решениях. Один неверный шаг, одно неправильно принятое вами решение, одна глупость — и все ваши желания могут превратиться из красивой мечты в груду бумажек, которую — придёт уборщица, подметёт и выкинет в мусор».

Снова звучат аплодисменты. Но вскоре зрители почти одновременно поднимаются с мест и начинают пробираться к выходу. В суматохе слышим чью-то просьбу о том, что «надо отметиться».

«Думаю, не зря [пришла сюда], — делится 17-летняя Римма. — Всё правильно». На вопрос, что запомнилось ей больше всего, отвечает: «Что-то выделить особенно как-то не получается». «Внушили, что жизнь прекрасна, нужно жить дальше, ни в коем случае не пытаться улучшить её с помощью наркотиков, — говорит 18-летняя Анастасия. — Судя по тому, что нам показали, это только усугубляет проблемы».