Победа граждан России. В области подведены итоги выборов-2018 

Голосуя за действующего главу государства, граждане выбирали главное: повышение качества жизни, развитие экономики, обеспечение продовольственной безопасности страны, технологические и инфраструктурные прорывы. Все эти приоритетные направления работы обозначены в недавнем послании Президента Путина Федеральному Собранию. Наш земляк, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов, подчеркнул: это прежде всего победа граждан России.
Миллион за победителя
66,9% избирателей пришли на выборы президента — это превышает соответствующие показатели выборов-2012. Результаты были официально утверждены избирательной комиссией Саратовской области. Проценты известны, интересно взглянуть на кредит доверия людей кандидатам в президенты в абсолютном исчислении. Так, Владимир Путин получил чуть менее миллиона голосов — ему доверяют 987 тысяч саратовцев, Павел Грудинин заручился поддержкой 148 тысяч жителей региона. Владимир Жириновский набрал 66 тысяч голосов, Ксения Собчак — 15 тысяч, Григорий Явлинский — 9 тысяч. Количество граждан, проголосовавших за Максима Сурайкина, Бориса Титова и Сергея Бабурина, составило соответственно 8, 6 и еще раз 6 тысяч человек.
По итогам прошедших выборов к жителям Саратовской области обратился спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин:
«Благодарю всех проголосовавших за активную гражданскую позицию. Жители городов, поселков и сел региона массово пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Мы проголосовали за развитие нашей страны. Не забудем, что выборы проходили в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну: санкций, оголтелой пропаганды со стороны западных СМИ. Но мы смогли доказать, насколько для нас важно наше будущее, будущее наших детей: выборы состоялись, жители поддержали действующего президента — уверенную победу одержал Владимир Путин».
Дал свой комментарий и губернатор Саратовской области Валерий Радаев: «Это событие, определяющее дальнейший путь страны. Жители малых сел и больших городов выразили свою волю, свою гражданскую позицию. Явка избирателей Саратовской области, итоги убедительно показывают, как важно для всех будущее нашего государства. Это ярко свидетельствует о доверии курсу, который проводится руководством страны. Мы проголосовали за сильную Россию, за лидера, который действует, работает, живет во имя нашей страны».
Прозрачно и легитимно
Вчера состоялось итоговое заседание областной избирательной комиссии. Глава регионального избиркома Владимир Писарюк подчеркнул:
«В наше ведомство поступила 131 жалоба, две из которых сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов. По якобы имевшим место вбросам избирательных бюллетеней информация не подтвердилась. Огромную роль сыграло то, что избирательные участки массово оснащены камерами видеонаблюдения. С их помощью участковые и территориальные комиссии могли оценивать ситуацию и делать необходимые выводы, разбираться в спорных случаях. Мы констатируем: выборы прошли открыто, прозрачно и легитимно.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик отметила, что обращений и жалоб граждан зафиксировано втрое меньше, чем на предыдущих выборах, осенью 2017-го. Это свидетельствует о том, что выборный процесс был отрегулирован, хорошо оснащен технологически и организационно и полностью соответствовал действующему выборному законодательству».
Территория комфорта
Жители Саратовской области выбирали не только президента. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» они голосовали за территорию, которая будет кардинально модернизирована и благоустроена в текущем году.
«Интерес саратовцев к данному голосованию также был высоким, — сказал глава МО «Город Саратов» Михаил Исаев. Принимая участие в нем, я смог лично убедиться, насколько люди переживали за ту или иную территорию. Многие подолгу разговаривали с волонтерами или представителями счетных комиссий, аргументируя свой выбор».
В ближайшее время будут подведены итоги этого рейтингового голосования и объявлен победитель года. В числе «фаворитов» Набережная Космонавтов, проспект Кирова, пешеходная зона на улице Рахова и другие видные объекты городского пространства.
Но тем, кто поддерживал другие территории, можно не расстраиваться. Проект «Формирование комфортной городской среды» будет реализовываться на протяжении пяти лет, и если какой-либо объект не войдет в число победителей, он может стать номером один уже в следующем году.
Так или иначе, мы явились свидетелями исторического события: итоги выборов-2018 и все их составляющие станут фундаментом нашей жизни и развития региона на ближайшие годы.