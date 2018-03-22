Победа граждан России. В области подведены итоги выборов-2018

Голосуя за действующего главу государства, граждане выбирали главное: повышение качества жизни, развитие экономики, обеспечение продовольственной безопасности страны, технологические и инфраструктурные прорывы. Все эти приоритетные направления работы обозначены в недавнем послании Президента Путина Федеральному Собранию. Наш земляк, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин , комментируя итоги выборов, подчеркнул: это прежде всего победа граждан России

Миллион за победителя

По итогам прошедших выборов к жителям Саратовской области обратился спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин:

«Благодарю всех проголосовавших за активную гражданскую позицию. Жители городов, поселков и сел региона массово пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Мы проголосовали за развитие нашей страны. Не забудем, что выборы проходили в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну: санкций, оголтелой пропаганды со стороны западных СМИ. Но мы смогли доказать, насколько для нас важно наше будущее, будущее наших детей: выборы состоялись, жители поддержали действующего президента — уверенную победу одержал Владимир Путин».

Дал свой комментарий и губернатор Саратовской области Валерий Радаев : «Это событие, определяющее дальнейший путь страны. Жители малых сел и больших городов выразили свою волю, свою гражданскую позицию. Явка избирателей Саратовской области, итоги убедительно показывают, как важно для всех будущее нашего государства. Это ярко свидетельствует о доверии курсу, который проводится руководством страны. Мы проголосовали за сильную Россию, за лидера, который действует, работает, живет во имя нашей страны».

Прозрачно и легитимно

Вчера состоялось итоговое заседание областной избирательной комиссии. Глава регионального избиркома Владимир Писарюк подчеркнул:

«В наше ведомство поступила 131 жалоба, две из которых сейчас проверяют сотрудники правоохранительных органов . По якобы имевшим место вбросам избирательных бюллетеней информация не подтвердилась. Огромную роль сыграло то, что избирательные участки массово оснащены камерами видеонаблюдения. С их помощью участковые и территориальные комиссии могли оценивать ситуацию и делать необходимые выводы, разбираться в спорных случаях. Мы констатируем: выборы прошли открыто, прозрачно и легитимно.

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик отметила, что обращений и жалоб граждан зафиксировано втрое меньше, чем на предыдущих выборах, осенью 2017-го. Это свидетельствует о том, что выборный процесс был отрегулирован, хорошо оснащен технологически и организационно и полностью соответствовал действующему выборному законодательству».

Территория комфорта

Жители Саратовской области выбирали не только президента. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» они голосовали за территорию, которая будет кардинально модернизирована и благоустроена в текущем году.

«Интерес саратовцев к данному голосованию также был высоким, — сказал глава МО «Город Саратов» Михаил Исаев . Принимая участие в нем, я смог лично убедиться, насколько люди переживали за ту или иную территорию. Многие подолгу разговаривали с волонтерами или представителями счетных комиссий, аргументируя свой выбор».

В ближайшее время будут подведены итоги этого рейтингового голосования и объявлен победитель года. В числе «фаворитов» Набережная Космонавтов, проспект Кирова, пешеходная зона на улице Рахова и другие видные объекты городского пространства.

Но тем, кто поддерживал другие территории, можно не расстраиваться. Проект «Формирование комфортной городской среды» будет реализовываться на протяжении пяти лет, и если какой-либо объект не войдет в число победителей, он может стать номером один уже в следующем году.

Так или иначе, мы явились свидетелями исторического события: итоги выборов-2018 и все их составляющие станут фундаментом нашей жизни и развития региона на ближайшие годы.