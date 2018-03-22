«Золотое сечение» и «Крылатый Барс»: в каких конкурсах примет участие коллектив эстрадного танца «Илюзия» 

Воспитанники студии современного эстрадного танца «Иллюзия» стали лауреатами Международного конкурса хореографического искусства «Золотое сечение». Об этом сообщили на сайте школы №667 имени Героя Советского Союза Константина Самсонова в среду, 21 марта.
Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Золотое Сечение» проводится в пятый раз. В этом году площадкой для проведения состязаний был выбран столичный дом культуры «Прожектор», на сцене которого выступили коллективы с номерами различных категорий — от вокала до цирковых представлений. Творческие номера представили и воспитанники студии эстрадного танца «Иллюзия». Руководитель кружка Анна Назарова поделилась с редактором газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» подробностями и впечатлениями от конкурса международного масштаба:
— Это первый Международный конкурс, в котором довелось участвовать воспитанникам «Иллюзии»?
— Коллектив Современного эстрадного танца «Иллюзия» существует на базе школы №667 с 2003 года. За это время воспитанники студии неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных. Наши ребята побывали в таких странах, как Швеция, Эстония, Финляндия, Италия, Испания. Разумеется, участники студии посещали конкурсы и в российских городах — Суздале, Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе и Догомысе.
— Какие номера ребята представили на Международном фестивале «Золотое Сечение»?
— В конкурсной программе воспитанники студии исполнили четыре номера в разных танцевальных жанрах — это и эстрадная, и современная хореография, а также народно-стилизованный танец.
Участники «Иллюзии» перед выступлением
— Сколько лет участникам коллектива «Иллюзия»?
— В студии сформированы разновозрастные группы, а занимается порядка 80-90 человек. Как правило, ребята занимаются с 5-6 дети до окончания школы.
— Добиться таких блестящих результатов на конкурсе международного масштаба — это невероятный труд. Как часто Вы проводите тренировки?
— Занятия мы проводим регулярно по три раза в неделю. Безусловно, концертный состав студии часто проводит дополнительные репетиции.
— Каковы Ваши собственные впечатления от организации конкурса «Золотое Сечение»? Понравилось ли ребятам?
— Организация фестивальной программы «Золотое Сечение» прошла на высоком уровне. Хочу отметить, что жюри — очень высокопрофессиональные люди. Кроме того, на самом конкурсе организовали бесплатную фото— и видеосъемку, обеспечивающую прямую трансляцию во все точки мира.
За кулисами
— Каким образом жюри и организаторы конкурса наградили победителей?
— Нашим ребятам вручили дипломы лауреатов второй степени и Кубки, а также сертификат на уроки английского в языковой школе.
— Каковы ваши дальнейшие планы?
— В этом году нашей студии исполняется 15 лет. В мае предстоит юбилейный отчетный концерт, а перед ним еще один международный фестиваль-конкурс в Казани «КРЫЛАТЫЙ БАРС», который состоится с 1 по 4 мая. Словом, ожидает разнообразная конкурсная программа.
Во время репетиции
— Какая, на Ваш взгляд, цель проведения подобных международных конкурсов?
— Полагаю, что фестиваль «Золотое Сечение» — это возможность приобрести новых друзей из разных стран и городов. Кроме того, такие мероприятия — настоящее подспорье для полезного времяпровождения.
Отметим, что за профессиональный подход к делу, плодотворный труд и личный вклад в творческое развитие детей руководитель коллектива Современного Эстрадного танца «Иллюзия» Анна Назарова получила благодарность от членов жюри Международного конкурса «Золотое Сечение».
Фото предоставила Анна Назарова.