В Коньково определен перечень ударных объектов в период субботников 14 и 21 апреля 

Вчера на встрече с главой управы руководитель «Жилищника района Коньково» Сергей Никогосян рассказал, когда и где в Конькове пройдут субботники.
Адресный перечень ударных объектов Коньково, на которых планируется проведение благоустроительных работ в период субботников 14 и 21 апреля 2018 года:
14 апреля — ул. Островитянова 39 (пруды);
выдача инструментов — ул. Островитянова д. 41 корп. 1.
14 апреля — ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка);
выдача инструмента: ул. Академика Капицы д. 30 корп. 2.
21 апреля — ул. Академика Арцимовича, 9 (Яблоневый сад);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1;
21 апреля — ул. Островитянова, 19/22 (Соловьиная роща);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.
Отметим, месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. К участию в субботнике приглашены представители общественности, в целом жители города, представители трудовых коллективов, студенты, молодежь. Вливайтесь в дружный рабочий коллектив и Вы!