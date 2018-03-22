В Коньково определен перечень ударных объектов в период субботников 14 и 21 апреля

Вчера на встрече с главой управы руководитель «Жилищника района Коньково» Сергей Никогосян рассказал, когда и где в Конькове пройдут субботники.

Адресный перечень ударных объектов Коньково, на которых планируется проведение благоустроительных работ в период субботников 14 и 21 апреля 2018 года:

14 апреля — ул. Островитянова 39 (пруды);

выдача инструментов — ул. Островитянова д. 41 корп. 1.

14 апреля — ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка);

выдача инструмента: ул. Академика Капицы д. 30 корп. 2.

21 апреля — ул. Академика Арцимовича, 9 (Яблоневый сад);

выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1;

21 апреля — ул. Островитянова, 19/22 (Соловьиная роща);

выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.