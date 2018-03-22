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В Подмосковье планируют ужесточить требования к мусорным полигонам
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В Подмосковье планируют ужесточить требования к мусорным полигонам 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ УЖЕСТОЧАТ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ МУСОРНЫМ ПОЛИГОНАМ, ЧТОБЫ «УСТРАНИТЬ ИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ» — СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
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