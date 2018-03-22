Исполнить за семь месяцев. Астраханский губернатор закрывает «зеленую папку» Путина

Запомнили, но еще и записали

В минувшую среду губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с региональным уполномоченным по правам человека Андреем Спицыным. Омбудсмен доложил главе региона о соблюдением прав человека, назвав ситуацию «стабильной». За 2017 год поступило почти 2,6 тыс. обращений, 56% из них уже разрешены, по остальным работа продолжается. Спицын отметил положительную тенденцию в обеспечении льготных категорий граждан земельными участками. Александр Жилкин поручил вести по этому вопросу тотальный контроль. «Прошу вас следить за этим процессом. Участки должны быть инфраструктурно обустроены, чтобы люди не ждали, а могли сразу их обживать», — подчеркнул губернатор.

Тема обеспечения земельными участками льготников, в первую очередь многодетных, напомним, была одной из самых ярких в «зеленой папке» Жилкина, которую тот, как и еще полтора десятка губернаторов, получил лично от президента Владимира Путина . По информации «ФедералПресс», Астраханская область отчиталась в Москву о фактическом исполнении всех поручений «папки».

Напомним, «зеленые папки» Путин стал вручать глава субъектов РФ после своей «прямой линии» в июне 2017 года. Папки содержали обращения жителей регионов по самым распространенным и острым проблемам — аварийному жилью, нехватки детских садов, обманов при долевом строительстве и других проблем.

Александр Жилкин получил свою «зеленую папку» от президента в конце августа, при этом Путин уточнил, что понадобятся «нелегкие решения» и сказал, что ожидает от астраханского губернатора более интенсивной работы.

Судя по сведениям, которые неофициально редакции подтвердили в полпредстве президента в ЮФО, интенсивность работы и правда оказалась высока. Не прошло и семи месяцев, а региональные власти доложили о том, что все вопросы или решены, или намечены сроки их решения.

В астраханской «зеленой папке» было 45 обращений жителей региона, однако фактически все проблемы можно разделить на пять групп: водоснабжение, подключение к газификации, состояние жилищного фонда и состояние дорог.

Впрочем, не все описанные ситуации тождественны с точки зрения оценки эффективности работы властей. Есть в папке вопросы с довольно частными случаями, не дающими картины системных проблем в какой-то сфере. Например, просьба довести до ума долгострой многоэтажки на Бульваре Победы в Астрахани . Дом фактически был построен, но не хватало последних разрешений на инженерные подключения и сдачу в эксплуатацию. К таким же обращениям можно отнести жалобу на низкие зарплаты преподавателей в астраханской детской школе искусств в № 4. Это вопрос, кстати, будет решен уже в текущем году — мэрии «рекомендовано изыскать» в бюджете дополнительные средства на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений допобразования детей в сфере культуры до показателей, установленных отраслевыми «дорожными картами» по майским указам.

Особняком стоит невыплата зарплаты работникам банкротного ОАО «Астраханский продукт» из Икрянинского района. В январе этого года там продлено конкурсное производство, причем управляющий включила задолженность предприятия перед заявителем письма Путину (около 103 тыс. рублей, — прим. «ФедералПресс» ) в реестр кредиторов. Областной минсельхоз договорился о перечислении около миллиона рублей ежемесячно на погашению долгов по зарплате со стороны предприятия.

Для вас и газ, и …

Итак, три обращения из «зеленой папки» исполнены полностью еще в прошлом году. Среди них и упомянутый дом (впрочем, газ подключили только в феврале этого года), и подключение к сетям газоснабжения многоквартирного жилого дома в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Оно завершено в ноябре.

17 обращений будут выполнены в этом году. Среди них преимущественно коммунальные проблемы. Это, в частности, газификация нескольких поселков, а также вопросы обеспечения питьевой водой — жителей поселка Кирпичного завода Приволжского района, села Николаевка Наримановского района.

Особо острая проблема с водоснабжение села Капустин Яр Ахтубинского района. Еще летом прошлого года остроту проблемы немного снизили за счет дополнительной подачи из Знаменска , а также организации подвоза воды. Но кардинально вопрос решить способно только строительство нового водопровода от Знаменска до Капяра Астраханской области в село Капустин Яр. В региональном бюджете по соответствующей целевой программе на строительство водовода запланировано финансирование. Остается вопрос проведения экспертизы, которая в полномочиях муниципалитета. На недавнем отчете перед областной думой Александр Жилкин заявил, что вопрос по Капустину Яру будет полностью решен силами региональной власти уже в этом году.

Еще один вопрос, который задавали несколько заявителей — сохранения ерика Казачий как водного объекта (сейчас он превращается в болото) — также будет решен до конца текущего года.

В 2019-20 годах будет выполнено восемь обращений, причем все они достаточно затратные — это в основном газификация поселков. Как рассказал «ФедералПресс» источник в областном правительстве, в этих вопросах выяснились весьма любопытные противоречия — муниципальные и областные власти по-разному оценивают ряд технических параметров, из-за этого вопрос может встать даже не в стоимости, а в возможности самого качественного подключения. Впрочем, заверил информированный собеседник, «все решаемо и в означенные сроки газификация будет завершена». Речь идет, например, о рабочих поселках Верхний Баскунчак, Успенка, Судочий Яр.

Весьма любопытная ситуация с проблемой организации перевозок через реку Бузан в селе Красный Яр. Сейчас там можно переправиться по понтонному мосту, находящемуся в частной собственности — за 115 рублей с легковой машины, или ехать в объезд 62 км. Существует еще муниципальная паромная переправа, но она существенно реже (стоимость 50 рублей). Построить там мост стоит примерно 8–9 млрд рублей, таких средств у региона нет. Ежегодные ассигнования дорожного фонда области около 2,5 млрд рублей, а проблема, честно говоря, не самая страшная. При этом в ФКУ Упрдор «Каспий» переданы правоустанавливающих документов на автодорогу Астрахань — Красный Яр –граница Казахстана , дорога станет федеральной, а значит, вопрос финансирования возможного строительства моста будет решаться на ином уровне. Добавим, что готовится к строительству еще один понтонный мост, но способный перевозить большегрузы.

Еще одна важнейшая тема, по которой много обращений — то самое выделение участков для строительства жилья многодетными.

Как рассказал «ФедералПресс» депутат Астраханской областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков, все вопросы «зеленой папки» действительно актуальны для жителей региона. «Тот же вопрос с Капустиным Яром наши активисты подняли на „Селиасе“ (молодежный форум), задали его Сергею Неверову (на то момент секретарь Генсовета »Единой России» ) и тогда стали уже разбираться, — рассказал депутат. — По вывозу мусора опять-таки мы первые предложили подойти дифференцированно и для каждого поселения рассчитать свой норматив, а не средний по области от тех данных, что были. Теперь, вроде бы и губернатор придерживается такого мнения».

Ключевая проблема с нехваткой земельных участков для многодетных, как признался Щербаков, имеет и вторую сторону вопроса. Многие, имеющие право на такие участки, на самом деле даже не рассматривают перспективу строиться, а хотят попытаться как-то получить доход с участков — например, фактически там будет дом других людей. По словам депутата, есть идея проработать легальную компенсацию, однако возможны противоречия с федеральным законодательством.

Член регштаба ОНФ Максим Терский сообщил, что чиновники областного правительства уже публично заявляли о том, что они исполнили «зеленую папку». «Вопросы там действительно важные, но каждый для своей категории. Что касается действительно ли все сделано — тут два варианта: либо поверить, либо проверить. Я не проверял», — уточнил Терский.

Не обошлось без курьеза — одно обращение из папки астраханского губернатора оказалось невозможно исполнить: автор обращения забыла указать обратный адрес и ошиблась в номере телефона и с ней просто не смогли связаться.

Не наказание

В целом по стране практика показала, что на самом деле «зеленые папки» были придуманы вовсе не как «черные метки», а скорее рабочие тетради для губернаторов, считают опрошенные «ФедералПресс» эксперты. Поручения менее формализованные, но не менее необходимые для исполнения, показывающие то, что у первого лица государства на контроле все острые вопросы граждан.

С другой стороны бытует предположение, что после президентских выборов PR-значение папок как воплощения прямой коммуникации между главой государства и простыми россиянами сильно упало.

«Возможно, тот же астраханский губернатор не спешит хвастаться, потому что имиджевое значение это имело в том периоде, а после выборов с результатом 76,7% уже не имеет смысла, — предполагает руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов . — С другой стороны то, что было президентом поручено, пусть и нестандартно, должно быть выполнено. Пока нет отчета об исполнении, с контроля не снимается. Но это, скорее, юридическая сторона. С моральной, повторюсь, мне кажется, все об этих папках почти забыли и это вопрос личной добросовестности конкретного губернатора».

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова «зеленые папки» первоначально были элементом ноу-хау управления внутренней политики президентской администрации времен Сергея Кириенко по «увольнению губернаторов в три этапа». На первом предполагалось, что президент высказывает замечания (выдает папку), на втором губернатор решает вопросы или нет и наступает развязка — увольнение или пиар как эффективного руководителя. Но со временем, считает Гращенков, от такой конструкции отказались. «История с губернаторами сильно персонифицированная — грубо говоря, условный губернатор может все исправить блестяще, но если он не нравится, ему никакие отчеты не помогут. Как и наоборот, если человека решили удержать, то даже публичные проколы по таким темам не станут основанием для разгрома», — рассуждает Гращенков.

«Сейчас после выборов вообще некий момент политического вакуума. Если все останется как есть, то и тема с папками продолжится, но вялотекущая. Папка — это как кол в конце четверти в школе, который можно исправить на четверку, а вот двойку уже не исправить — то есть тех, чью судьбу решили кулуарно, им никакие отчеты не помогут. В этом смысле губернаторам сейчас лучше быть с папкой, чем без нее», — подытожил Илья Гращенков.

Добавим, что еще в сентябре прошлого года Александр Жилкин признался, что своей «зеленой папки» он ожидал. «Мы часто выезжаем в районы, а весной и осенью у нас публичные отчеты всей власти перед населением в каждом населенном пункте. Это уникальный проект, который я веду лично уже шесть лет. Поэтому мне было понятно, какие вопросы будут в этой папке, и из каких они районов», — уточнял астраханский губернатор.

Фото www.kremlin.ru