Депутат МГД Зоя Зотова приняла участие в праздновании 15-летия со дня основания клуба общения глухих «Дубрава»

В Южнопортовом районе состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию 15-летия со дня основания клуба общения глухих «Дубрава» при ТЦСО «Южнопортовы». Праздник посетила депутат МГД Зоя Зотова

Клуб общения «Дубрава» уделяет серьезное внимание повышению качества и комфорта жизнедеятельности инвалидов, имеющих проблемы со слухом и речью, предоставлению им равных возможностей в общении, оказанию помощи в реабилитации и адаптации, создании информационного пространства и раскрытии творческого потенциала инвалидов по слуху.

— Мы благодарны и признательны вам за искренний, самоотверженный труд, душевное тепло, которым члены вашей организации ежедневно делятся с жителями района, — сказала Зоя Зотова. (cк)