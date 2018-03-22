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Депутат МГД Зоя Зотова приняла участие в праздновании 15-летия со дня основания клуба общения глухих «Дубрава»
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Депутат МГД Зоя Зотова приняла участие в праздновании 15-летия со дня основания клуба общения глухих «Дубрава» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В Южнопортовом районе состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднованию 15-летия со дня основания клуба общения глухих «Дубрава» при ТЦСО «Южнопортовы». Праздник посетила депутат МГД Зоя Зотова.
Клуб общения «Дубрава» уделяет серьезное внимание повышению качества и комфорта жизнедеятельности инвалидов, имеющих проблемы со слухом и речью, предоставлению им равных возможностей в общении, оказанию помощи в реабилитации и адаптации, создании информационного пространства и раскрытии творческого потенциала инвалидов по слуху.
— Мы благодарны и признательны вам за искренний, самоотверженный труд, душевное тепло, которым члены вашей организации ежедневно делятся с жителями района, — сказала Зоя Зотова. (cк)
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