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Глав отдалённых сёл могут наделить полномочиями нотариуса
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Глав отдалённых сёл могут наделить полномочиями нотариуса 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Чукотского автономного округа подготовили ко внесению в Госдуму проект закона, наделяющего глав отдалённых сёл полномочиями нотариуса.
Дума Чукотки предлагает поправить законы «Основы законодательства РФ о нотариате» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
«В труднодоступных территориях с низкой плотностью населения, где нет профессиональных нотариусов, нужно наделить соответствующим полномочием глав администраций городских округов или специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В случае принятия законопроекта сельчанину из глубинки достаточно будет приехать в здание администрации райцентра, а не добираться до крупного города с нотариальной конторой. Для северных районов крупных субъектов Федерации предлагаемая норма представляет важность из-за больших расстояний.
Ранее аналогичная инициатива Магаданской облдумы была отклонена. Затем депутат Госдумы от региона Оксана Бондарь сообщила «Парламентской газете», что будет вносить альтернативный законопроект. Его суть в том, что нотариусы, согласившиеся отработать в отдалённых населённых пунктах пять лет, смогут получить нотариальные участки в своих регионах.
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