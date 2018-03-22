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На севере Волгограда произошел порыв водовода
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На севере Волгограда произошел порыв водовода 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Краснооктябрьском районе Волгограда прорвало магистральный водовод. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, данная магистраль не задействована в обеспечении холодным водоснабжением жилых домов и социальных объектов. От трубопровода «запитаны» административные и офисные здания Краснооктябрьского района.
«Так как трубопровод располагается вблизи проезжей части, введено частичное сужение дороги, при этом движение транспорта обеспечено в обе стороны», — отметили в пресс-службе мэрии. Меж тем, дорожно-коммунальные службы советуют быть внимательным при движении и выбирать альтернативные пути объезда.
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