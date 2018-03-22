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Сами себе роем яму: справится ли региональный мусорный оператор в Карелии
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Сами себе роем яму: справится ли региональный мусорный оператор в Карелии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уборка мусора под ключ
«Мусорная реформа», затеянная российским правительством в 2016 году, должна завершиться 1 января 2019 года. К этому времени во всех субъектах РФ должен появиться свой региональный оператор, который будет организовывать весь процесс уборки мусора «под ключ» — от сбора и обработки бытовых отходов до их утилизации и ликвидации свалок.
В прошлом году в Карелии провели подготовительную работу и разработали территориальную схема обращения с ТБО. В конце февраля прошел конкурс. Главной «по мусору» стала компания ООО «Автоспецтранс», созданная на базе «Корпорации развития Карелии». Как сообщают в карельском Минстрое, в настоящий момент региональный оператор занимается обследованием территории муниципальных образований, а после утверждения тарифа будет заключать договоры с организациями, убирающими мусор в отдельных районах.
«По такой схеме работают уже многие регионы, — рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев. — Цель нового механизма — решить накопившиеся в муниципалитетах проблемы. Учитывая постоянные жалобы жителей, мы видим, что их немало, в том числе, это и многочисленные стихийные свалки мусора».
Министерство строительства разрабатывает нормативы на сбор и вывоз ТБО — эту работу планируют завершить 31 марта. Правда, чиновники пока не решили — будет ли норматив единым на всей территории республики или дифференцированным по районам. «Конкретную цифру я озвучить не готова, потому что приказ еще в разработке, — сообщила заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики РК Анна Борчик. Нет норматива — нет тарифа
Главная особенность новой системы заключается в том, что услуга по сбору, вывозу и утилизации отходов станет коммунальной — а это значит, что тариф будет регулироваться государством. „Ранее это у нас была жилищная услуга — соответственно, размер платы устанавливался решением собрания собственников. Теперь будет установлен тариф, — пояснила Анна Борчик. — В настоящее время региональным оператором уже направлено соответствующее заявление в орган регулирования для установления единого тарифа. На прошлой неделе уже было проведено первое совещание с руководителем Госкомитета по ценам и тарифам — для того, чтобы тариф был максимально приемлемым для граждан“.
Как отметили представители государственного регулятора, пока нет конкретных объемов вывоза мусора — о тарифах говорить пока рано. „Единый тариф будет рассчитываться только после того, как нам будут предоставлены все необходимые документы. При расчете единого тарифа мы будем учитывать ту стоимость сбора, вывоза и захоронения ТКО, которые на сегодняшний день фактически уже сложились в муниципалитетах. Поскольку разница там в тарифах достаточно большая“, — рассказала »ФедералПресс» заместитель председателя Госкомитета РК по ценам и тарифам Марина Пупышева.
Сегодня стоимость сбора вывоза и захоронения ТКО по Петрозаводску составляет 513 рублей за кубометр, в Лахденпохской район — до 800 рублей. «Если мы сделаем единый тариф, то где-то будет перекрестка появляться. Соответственно, говорить сейчас о том, что тариф будет именно усредненным — преждевременно», — пояснила она. По словам Пупышевой, законодательство позволяет устанавливать разные тарифы для карельских районов, если это будет признано целесообразным.
«Мы себе же роем яму»
Как признался экс-руководитель карельского Росприроднадзора Олег Шейновский, разработанная республиканскими властями схема обращения с бытовыми отходами вызывает массу вопросов. Во-первых, норматив, который должен быть разработан еще в прошлом году, не разрабатывался вообще и был взят едва ли не «с потолка».
«По моей информации, в течение года мы не проводили эти работы. Не выделили сельские населенные пункты, не выделили муниципальные образования, — сказал бывший чиновник. — Возьмем Пудож. Сколько там норматив накопления? Не знает никто. В Муезерке какой норматив? В Костомукше? В Сортавале? В Питкяранте? Мы бегом все делаем. Давайте наломаем еще больше дров. Норматив — это основа, это будет тариф для населения».
Во-вторых, по словам Шейновского, новая схема не была вынесена на общественное обсуждение. «В соответствии с федеральным законом, территориальная схема обязательно должна пройти общественное обсуждение: куда потоки пойдут, какие объекты будут строить, какие не будут строить. А то понаписали: „Надо построить пять полигонов“. Знаете, сколько это будет стоить? Два миллиарда! Надо реально смотреть на эти цифры. А нужны нам эти новые полигоны? В Карелии ни один из них не пройдет экологическую экспертизу. И все объекты у нас не стопроцентной наполняемости. Надо реально подходить к вещам, — сказал эксперт. — И почему этого оператора выбрали? У конторы ничего нет — 10 тысяч уставной капитал. Мы себе же роем яму. А через год опять вернёмся к этим же вопросам. „Не справился? Ну, не получилось“. Так и будет».
Также Шейновский подчеркнул, что с 1 января 2019 года Карелия должна перейти на раздельный сбор мусора. Однако с решением этого вопроса власти, мягко говоря, не спешат. «Осталось шесть месяцев. А проспали пять лет. А потом за месяц все захотим сделать» — посетовал эксперт.
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