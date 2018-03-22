ЦОДД опроверг информацию о краже светофора на пересечении улицы Балчуг с Раушской набережной

Все оборудование включено в Интеллектуальную транспортную систему.

В четверг, 22 марта, ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опроверг информацию о том, что на пересечении улицы Балчуг с Раушевской набережной был украден светофор.

— В соцсетях гуляет «утка», что на пересечении улицы Балчуг с Раушской набережной в центре Москвы украли светофор. Не верьте! — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице учреждения в Twitter.

ЦОДД предоставил фотографию, на которой виден работающий светофор.

Отмечается, что все оборудование включено в Интеллектуальную транспортную систему города, благодаря которой происходит мониторинг в режиме реального время.

В соцсетях гуляет «утка», что на пересечении улицы Балчуг с Раушской набережной в центре Москвы украли светофор. Не верьте! Вот он — на месте и работает. Все оборудование заведено в Интеллектуальную транспортную систему, откуда мониторится в режиме реального времени. pic.twitter.com/EE8mdR6nj0

— ЦОДД (@gucodd) 22 марта 2018 г.

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