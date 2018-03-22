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МИД порекомендовал избегать митингов в Аргентине, Перу, Панаме и Бангладеш
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МИД порекомендовал избегать митингов в Аргентине, Перу, Панаме и Бангладеш 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В связи с митингами и беспорядками в Аргентине, Тунисе, Перу, Панаме и Бангладеш МИД РФ со ссылкой на собственный ситуационно-кризисный центр рекомендовал избегать в этих странах мест массового скопления людей.
"Перу — внутриполитическая нестабильность; возможны общенациональные антиправительственные митинги, в том числе 22 марта в городе Лима (пл. Святого Мартина); рекомендуется избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры предосторожности", — говорится в сообщении.
В Панаме 22 марта, по данным МИД, пройдет митинг против коррупции, организованный партией «Широкий фронт за демократию» (парк Белисарио Поррас).
В Аргентине 24 марта ожидаются многотысячные демонстрации в Буэнос-Айресе у здания Национального конгресса (Площадь Майо) и других крупных городах страны, возможны сбои в работе общественного транспорта.
В Тунисе 26 марта планируется общенациональная бессрочная забастовка водителей такси и демонстрация перед зданием Минтранспорта.
Наконец, в Бангладеш в разных городах также ожидаются демонстрации оппозиции. «Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сводке Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
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