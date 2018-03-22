МИД порекомендовал избегать митингов в Аргентине, Перу, Панаме и Бангладеш

"Перу — внутриполитическая нестабильность; возможны общенациональные антиправительственные митинги, в том числе 22 марта в городе Лима (пл. Святого Мартина); рекомендуется избегать мест массового скопления людей и соблюдать меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Панаме 22 марта, по данным МИД, пройдет митинг против коррупции, организованный партией «Широкий фронт за демократию» (парк Белисарио Поррас).

В Аргентине 24 марта ожидаются многотысячные демонстрации в Буэнос-Айресе у здания Национального конгресса (Площадь Майо) и других крупных городах страны, возможны сбои в работе общественного транспорта.

В Тунисе 26 марта планируется общенациональная бессрочная забастовка водителей такси и демонстрация перед зданием Минтранспорта

Наконец, в Бангладеш в разных городах также ожидаются демонстрации оппозиции. «Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сводке Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.