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В Белгороде модернизировали 20 светофорных комплексов
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В Белгороде модернизировали 20 светофорных комплексов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Белгороде модернизировали 20 светофоров, сообщила пресс-служба мэрии.
Современные светофорные комплексы появились на улицах Некрасова, Первомайской, Горького, Макаренко, Победы, Дегтярева, 8 марта, Чумичова, Князя Трубецкого, Гагарина, Сумской и других. В новые светофоры встроено табло обратного отсчета времени и устройство звукового сопровождения для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего за 10 дней рабочие заменили 158 дорожных и 148 пешеходных светофоров, а также 20 контроллеров. На эти цели из федерального бюджета выделили 16 млн рублей.
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