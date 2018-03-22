В Белгороде модернизировали 20 светофорных комплексов

Белгороде модернизировали 20 светофоров, сообщила пресс-служба мэрии.

Современные светофорные комплексы появились на улицах Некрасова, Первомайской, Горького, Макаренко, Победы, Дегтярева, 8 марта, Чумичова, Князя Трубецкого, Гагарина, Сумской и других. В новые светофоры встроено табло обратного отсчета времени и устройство звукового сопровождения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего за 10 дней рабочие заменили 158 дорожных и 148 пешеходных светофоров, а также 20 контроллеров. На эти цели из федерального бюджета выделили 16 млн рублей.