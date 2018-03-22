В Волгограде УК оштрафовали за бездействие на 125 000 рублей

УК оштрафовали за бездействие при управлении многоквартирным домом №27 по улице Хользунова в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, в ходе проверки указанного дома были обнаружены трещины в нескольких квартирах и разрушение кирпичной кладки фасада здания.

Контрольные маяки, необходимые для наблюдения за динамикой развития трещин, «ЖилЭксперт» установил только после проведения проверки.

За непринятие своевременных мер в отношении УК был составлен административный протокол и назначен штраф в 125 000 рублей.