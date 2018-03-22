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В Волгограде УК оштрафовали за бездействие на 125 000 рублей
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В Волгограде УК оштрафовали за бездействие на 125 000 рублей 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
УК оштрафовали за бездействие при управлении многоквартирным домом №27 по улице Хользунова в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Госжилнадзора, в ходе проверки указанного дома были обнаружены трещины в нескольких квартирах и разрушение кирпичной кладки фасада здания.
Контрольные маяки, необходимые для наблюдения за динамикой развития трещин, «ЖилЭксперт» установил только после проведения проверки.
За непринятие своевременных мер в отношении УК был составлен административный протокол и назначен штраф в 125 000 рублей.
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