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В «Смене» подвели итоги образовательных программ
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В «Смене» подвели итоги образовательных программ 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Торжественная церемония состоялась 19 марта. Подведены итоги четырех образовательных программ: «Городская среда — территория развития», «Город мастеров», «Волонтер» и «Я — Гражданин».
За две недели участники программы «Городская среда — территория развития» создали макет Всероссийского детского центра, разработали 13 архитектурных объектов с помощью компьютерной программы «СКЕЙЧ-АП», создали арт-объекты буккросинга «Маска», «Навигация» и «Карта „Смена“ — трансформер». В дальнейшем участники программы «Городская среда — территория развития» будут продолжать разработку своих архитектурных проектов у себя в регионах.
— Я открыл для себя архитектуру в «Смене», — поделился впечатлениями участник программы Алексей Простакишин из Нерчинска. — Раньше интересовался медициной, и не думал, что архитектура может быть настолько интересной. У нас была задача из 30 кубиков сделать карту навигации, попутно мы решили, что это будет кроссворд и огромный кубик Рубика. Работали под руководством опытных архитекторов.
Участники программы «Город мастеров» прошли профессиональные пробы и обучение по 10 компетенциям в рамках курса «Погружение в профессию»: «Прототипирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Обработка дерева на станках», «Флористика».
Помимо этого, сменовцы спроектировали 90 моделей роботов, 30 схем производственного монтажа, десятки 3D-моделей и многое другое.
На образовательном проекте «Я — Гражданин!» мальчишки и девчонки разработали четыре социальных проекта патриотической направленности: сайт «Патриотт.рф», «Ты нужен Российской армии», «Памятник женщине-матери», «Патриотические акции». В течение смены они несли почетную Вахту Памяти у мемориала героям профтеха, погибшим в годы Великой Отечественной войны и провели девять часов строевой подготовки.
В рамках образовательной программы были подведены итоги поисково-просветительской экспедиции «Имя России». Участники четвёртой смены выбрали историческую личность, которая будет увековечена на Аллее Российской славы в ВДЦ «Смена», по итогам голосования новый монумент будет установлен Сергею Павловичу Королеву.
Участники образовательного проекта «Волонтер» на четвертой смене разработали и реализовали модель кружка «Vogue с элементами акробатики», провели мероприятия в рамках Международного дня добрых дел.
Мальчишки и девчонки из четырех образовательных программ приняли участие в экологических акциях, флешмобах, поэтических и фотоконкурсах, организованных волонтерами.
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