В «Смене» подвели итоги образовательных программ

Торжественная церемония состоялась 19 марта. Подведены итоги четырех образовательных программ: «Городская среда — территория развития», «Город мастеров», «Волонтер» и «Я — Гражданин».

За две недели участники программы «Городская среда — территория развития» создали макет Всероссийского детского центра, разработали 13 архитектурных объектов с помощью компьютерной программы «СКЕЙЧ-АП», создали арт-объекты буккросинга «Маска», «Навигация» и «Карта „Смена“ — трансформер». В дальнейшем участники программы «Городская среда — территория развития» будут продолжать разработку своих архитектурных проектов у себя в регионах.

— Я открыл для себя архитектуру в «Смене», — поделился впечатлениями участник программы Алексей Простакишин из Нерчинска . — Раньше интересовался медициной, и не думал, что архитектура может быть настолько интересной. У нас была задача из 30 кубиков сделать карту навигации, попутно мы решили, что это будет кроссворд и огромный кубик Рубика. Работали под руководством опытных архитекторов.

Участники программы «Город мастеров» прошли профессиональные пробы и обучение по 10 компетенциям в рамках курса «Погружение в профессию»: «Прототипирование», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Мобильная робототехника», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Обработка дерева на станках», «Флористика».

Помимо этого, сменовцы спроектировали 90 моделей роботов, 30 схем производственного монтажа, десятки 3D-моделей и многое другое.

На образовательном проекте «Я — Гражданин!» мальчишки и девчонки разработали четыре социальных проекта патриотической направленности: сайт «Патриотт.рф», «Ты нужен Российской армии», «Памятник женщине-матери», «Патриотические акции». В течение смены они несли почетную Вахту Памяти у мемориала героям профтеха, погибшим в годы Великой Отечественной войны и провели девять часов строевой подготовки.

В рамках образовательной программы были подведены итоги поисково-просветительской экспедиции «Имя России». Участники четвёртой смены выбрали историческую личность, которая будет увековечена на Аллее Российской славы в ВДЦ «Смена», по итогам голосования новый монумент будет установлен Сергею Павловичу Королеву

Участники образовательного проекта «Волонтер» на четвертой смене разработали и реализовали модель кружка «Vogue с элементами акробатики», провели мероприятия в рамках Международного дня добрых дел.

Мальчишки и девчонки из четырех образовательных программ приняли участие в экологических акциях, флешмобах, поэтических и фотоконкурсах, организованных волонтерами.