Еще несколько светофоров ликвидируют на автодороге М‑7 «Волга» в Подмосковье в 2018 году

«Уже начато строительство транспортной развязки на 27-м километре автомагистрали М-7 «Волга» на выезде из города Балашиха. В ходе работ дорожники устроят переходно-скоростные полосы, локальные очистные сооружения и систему водоотвода, обновят автобусные остановки и посадочные площадки. Кроме того, запланировано возведение четырех стационарных надземных пешеходных переходов, устройство тротуаров, линий электроосвещения, установка шумозащитных экранов и ограждений», — отмечается в сообщении.

Проектом также предусмотрено расширение проезжей части до шести полос движения на участке с 26 по 30 километр, строительство разворотных петель в двух уровнях на 26-м и 30-м километре для организации разворотов и левоповоротных съездов. Участок оснастят автоматической системой управления дорожным движением. Весь комплекс работ планируется завершить к концу 2019 года.

Также в этом году завершится капитальный ремонт автодороги «Волга» на участке с 83 по 94 километр в Орехово-Зуеве. Работы позволят ликвидировать светофор на 88-м километре в черте населенного пункта. На участке усилят дорожную одежду, перенесут коммуникации, устроят переходно-скоростные полосы, водоотвод, линии электроосвещения, отремонтируют и заменят водопропускные трубы.

Предусмотрена установка трех модульных надземных пешеходных переходов, барьерного ограждения, шумозащитных экранов, дорожных знаков, направляющих устройств, нанесение дорожной разметки термопластиком. Помимо этого, здесь выполнят комплексное обустройство автобусных остановок и пешеходных переходов, установят перильное ограждение, устроят тротуары и пешеходные дорожки, а для подъезда к жилым домам — транспортные дорожки.

В этом году также будут построены два надземных пешеходных перехода: на 23-м километре автомагистрали М-7 «Волга» в Балашихе в районе остановки «Леоново» и на 46-м километре в Ногинском районе.

«Реализация этих проектов позволит ликвидировать еще четыре светофора (в дополнение к четырем, демонтированным в Балашихе) и станет еще одним этапом в создании «зеленого коридора» на московском участке автомагистрали», — добавляется в сообщении.

В рамках концепции бессветофорного движения в Балашихе в конце 2017 года ввели в эксплуатацию три эстакады на пересечении с улицей Советской, Объездным и Леоновским шоссе.