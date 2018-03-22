Ассоциация «Голос» нашла способ обойти закон об иноагентах

Движение в защиту прав избирателей «Голос» нашло способ обойти закон «Об иностранных агентах» для сбора пожертвований; по некоторым данным, для этой цели представители организации используют «Лигу избирателей».

Как сообщает телеканал РЕН, НКО «Лига избирателей» не входит в реестр иноагентов. Таким образом, «Голос», собирая деньги через некоммерческую организацию, может принимать денежные средства из любых источников, в том числе и зарубежных.

На своем сайте «Голос» ведет сбор пожертвований. Если переводить деньги через сервис электронных платежей, то происходит переход на электронный кошелек, где в качестве получателя платежа указан фонд «Лига избирателей». На данный момент не удалось установить сумму пожертвований и бюджет «Лиги избирателей» (по отчетам Минюста — не менее 3 млн рублей в год).

На сайте «Голоса» указано, что движение якобы занимается общественным наблюдением за выборами, однако, по мнению многих экспертов, по факту организация нагнетает обстановку в период предвыборной кампании, а также создает ощущение, что уже зафиксировано огромное количество нарушений и что выборы нелигитимны.

В апреле 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал ассоциацию «Голос» иностранным агентом и обязал ее исполнять предписания прокуратуры и зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Суд установил, что один из учредителей «Голоса» является иностранным гражданином, а при регистрации ассоциации он внес средства в уставный капитал.

Ассоциация «Голос» одной из первых попала под действие вступившего в силу в 2012 году закона об НКО-«иностранных агентах».

Летом 2012 года был принят закон об НКО — иностранных агентах. Он обязывает НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр.

Движение «Голос» — российская организация по общественному наблюдению за выборами. Движение занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии и сервисов «Карта нарушений», СМС-ЦИК, Wiki, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. Организация не принадлежит ни одной партии и оценивает саму процедуру, рассказывая обо всех нарушениях на карте нарушений, в хрониках дней голосований, отчетах о наблюдении.