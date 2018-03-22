Трамп или Путин — кто хуже для Европы?

Жители Европы считают, что Дональд Трамп более опасен, чем Владимир Путин . Из-за его грубых манер и проводимой политики, а также по причине антиамериканских настроений во многих странах Европы, американского президента считают более опасным и менее рациональным политиком, чем президента России. Об этом свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный в Германии по заказу общественной телекомпании ZDF. В то время, когда мир стоит на пороге трансатлантической торговой войны, 82% опрошенных немцев очень обеспокоены политикой президента США и только 17% чувствуют себя более или менее уверенно. Что касается Владимира Путина, тут разрыв значительно меньше: 53% респондентов говорят, что они обеспокоены, 44%, напротив, более спокойны. Оба президента вселяют страх, но Трамп гораздо больше, чем Путин.

Испании, Швеции и Великобритании и Еще один опрос, проведенный в нескольких странах в середине 2017 года Американским исследовательским центром, подтверждает этот вывод. Во Франции , Германии, Венгрии Италии лишь небольшое количество респондентов призналось, что доверяет Владимиру Путину, но еще меньшее количество опрошенных доверяют Дональду Трампу. Только в Польше Нидерландах имидж российского президента хуже, чем у его американского коллеги.

Европа оказалась зажатой между этими двумя возмутителями либерального международного порядка, на котором держалась ее безопасность, процветание и спокойствие со времен Второй мировой войны. Она может сожалеть об этой ситуации, но ей придется к ней привыкнуть, потому что оба президента пришли, чтобы остаться. Владимир Путин, который был у власти 18 лет, был переизбран еще на шесть. Мандат Дональда Трампа истекает в 2021 году, и нельзя исключать вероятность его переизбрания.

В общении и с одним и с другим перед европейцами стоит одинаково сложный вопрос: как общаться на равных с лидером, который верит только в упорную борьбу, в то время как наша организация с 1945 года и сам смысл нашего существования основаны на главенстве закона и верховенстве мультилатерализма? В то время как Европа верит в мирное сосуществование и урегулирование разногласий путем переговоров, Дональд Трамп и Владимир Путин во весь голос заявляют о своей готовности в одностороннем порядке навязывать свои интересы и демонстрируют свою ядерную мощь.

Однако угроза, которую они представляют для интересов Европы не одного порядка. Владимир Путин опасен, потому что он начал крестовый поход, чтобы восстановить мощь российской державы, которая не обременяет себя соблюдением основополагающих принципов и не исключает применение силы при поддержке не только популистских (Ле Пен) и автократических лидеров (Эрдоган, Орбан), но и настоящих диктаторов действующих против интересов Европы ( Сирия Иран ).

Чтобы достичь своих целей Путин продемонстрировал, что он может поставить под угрозу незыблемые основы европейской безопасности, такие как уважение к существующим границам (аннексия Крыма , 2014 год). Он не стесняется дестабилизировать границы соседних стран ( Грузия Украина ), прибегать к кибервойнам и даже целенаправленным нападениям на российских граждан с помощью нетрадиционного оружия (Литвиненко, Скрипаль). Он прибегает к целому ряду разрушительных действий, которые Дональд Трамп не использует.

Президент США тоже пытается нарушать правила игры международного сотрудничества, стремясь, например, разрешить свой торговый спор с Китаем Германией посредством односторонних протекционистских мер, а не с помощью обязательных процедур ВТО . Ко всему прочему Трамп ослабляет трансатлантическое сотрудничество, ставя под сомнение эффективность коллективной безопасности в НАТО . Он все больше критикует европейские страны, в первую очередь, Германию, обвиняя их в неблагодарности и злоупотреблении американской защитой, за которую они недостаточно платят и кормятся за счет своих торговых излишков в ущерб Америке.

Однако Трамп не так уж далеко ушел от своих предшественников, которые тоже, хотя и более дипломатично, отвернулись от Европы в пользу Азии и рьяно защищали коммерческие интересы Америки, в том числе используя протекционистские меры (например, Джордж Буш в 2002 году). Трамп не так опасен для Европы, как Путин, поскольку он не ставит под сомнение способность европейцев решать самим свою судьбу в рамках либеральной демократии. Несмотря на общественное мнение, главная опасность для Европы исходит с Востока, тем более что надежный американский зонтик времен холодной войны сегодня не так уж и неуязвим.

Из-за всех этих потрясений Европе необходимо разработать правильную стратегию по отношению к России и США, поскольку она больше не может полагаться на гарантию безопасности одних, чтобы предотвратить угрозу, исходящую от других.

Хорошая новость заключается в том, что Путина и Трампа можно держать на расстоянии, если Европа, несмотря на Брексит, сможет действовать единым и решительным фронтом. Таким образом, европейская решимость, последовавшая после аннексии Крыма, позволила украинскому конфликту оставаться под контролем и избежать захвата новых территорий пророссийскими силами. Переговоры, которые сейчас Европа ведет с Вашингтоном, позволят понять, удастся ли Европе избежать введения тарифов на импорт стали и алюминия. Скорее всего, нет.

Трамп и Путин — носители более глубокого зла, великого антиглобалисткого восстания, одной из жертв которого является Европа.