В Москве подготовили к весенним паводкам ливневую канализацию и коллекторы

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . ГУП «Мосводосток» завершил сезонный комплекс работ по подготовке ливневок и коллекторов к паводковому и летнему сезону, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Мосводосток" завершило сезонный комплекс регламентных эксплуатационных работ по очистке, ремонту и подготовке трубопроводов к паводковому и летнему сезону", — сказали РИА Новости в пресс-службе в четверг.

С берегов открытых русел московских рек работники предприятия убрали мусор, который мог попасть в ливневую канализацию с талой водой. Для подготовки городской водосточной сети к весеннему паводку 2018 года эксплуатационными службами «Мосводостока» было проведено обследование и очистка водосточных коллекторов от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила.

В колодцах, расположенных в низинах и котловинах, у остановок общественного транспорта, транспортных узлах, вестибюлей метрополитена, основных магистралях после снегопада убрали снег и наледь, пояснили в пресс-службе.