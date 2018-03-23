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Нижегородские ученые разработали уникальный метод диагностики растений
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Нижегородские ученые разработали уникальный метод диагностики растений 

АиФ Нижний Новгород 28 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Она поможет снизить затраты аграриев, потому что не надо будет закупать ненужные удобрения, рассказал доцент кафедры биофизики ННГУ имени Н. И. Лобачевского Владимир Сухов.
Разработка ученых позволяет на ранней стадии выявить дефицит влаги, отдельных микроэлементов и различные виды биологического поражения посевов в полях, например, грибковые заболевания.
«Метод анализа фотохимического индекса отражения основан на исследовании процессов фотосинтеза растений, — пояснил Владимир Сухов. — Беспилотник со специальной камерой, летая над полем, делает снимки посевов. Затем компьютерная программа анализирует полученные данные и выводит на монитор разноцветную картинку».
«Чтобы приблизить инновационные разработки к практике, надо сделать одну или несколько площадок, где ученые будут работать в тесном партнерстве с бизнесом. Сейчас началась работа по созданию центра АгроБиоМедицины при Нижегородском государственном университете (Прим. ред. : у проекта уже есть инвестор). Задачи центра — разработка инновационных технологий для сельского хозяйства и диетологии. Обсуждаем привлечение федерального финансирования под этот проект», — заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
По его словам, регион может стать крупнейшим в России поставщиком безвирусного посадочного материала. А это — залог обеспечения продовольственной безопасности страны.
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