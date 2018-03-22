Нижегородские ученые разработали новый метод диагностики состояния растений 

Уникальный метод диагностики состояния растений разработали ученые ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Благодаря ему, аграриям не придется нести дополнительные затраты на приобретение удобрений, что, в свою очередь, сделает сельхозпродукцию более экологичной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По словам доцента кафедры биофизики ННГУ имени Н. И. Лобачевского Владимира Сухова, метод анализа фотохимического индекса отражения позволит на ранней стадии выявить дефицит влаги, а также различные виды биологического поражения посевов в полях, например, грибковые заболевания.
«Метод анализа фотохимического индекса отражения основан на исследовании процессов фотосинтеза растений. Беспилотник со специальной камерой, летая над полем, делает снимки посевов. Затем компьютерная программа анализирует полученные данные и выводит на монитор разноцветную картинку. Сейчас разработчики проекта усовершенствуют камеру для беспилотника. Первые тесты состоятся этим летом», — рассказал Сухов.
Исполняющий обязанности вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что в вузах региона есть много перспективных разработок, но далеко не все из них применяются на практике, так как часть проектов нуждается в доработке под нужды конкретных хозяйств.
«Чтобы приблизить инновационные разработки к практике, надо сделать одну или несколько площадок, где ученые будут работать в тесном партнерстве с бизнесом. Сейчас началась работа по созданию центра АгроБиоМедицины при Нижегородском государственном университете. Задачи центра — разработка инновационных технологий для сельского хозяйства и диетологии. Обсуждаем привлечение федерального финансирования под этот проект», — сказал Люлин.
По его словам, одним из главных направлений работы центра Центра станет первое в России сертифицированное производство безвирусного посадочного материала плодово-ягодных растений методом микроклонирования.
«Проще говоря, ученые будут выращивать в пробирках рассаду, свободную от патогенов, что позволит в разы увеличить продуктивность сельхозкультур. Важно, что у проекта уже есть инвестор. В перспективе Нижегородская область может стать крупнейшим в России поставщиком безвирусного посадочного материала, что имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности страны», — подчеркнул Люлин.
Напомним, в Нижнем Новгороде начали выращивать овощи по новой технологии.