Росгидромет предложил создать метеорологическую госкорпорацию

В Росгидромете надеются, что метеорологическая госкорпорация реализуется уже при новом правительстве. «Мы делали (документы), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», — сказал Яковенко.

В пресс-службе Росгидромета пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, утвержденную в 2010 году. В Стратегии прописано, что источниками ее финансирования являются не только федеральный бюджет и бюджет регионов, но и средства, полученные от приносящей доход деятельности. «Специальный механизм управления финансовыми ресурсами настоящей Стратегии в связи с наличием государственных заказчиков федеральных целевых программ не требуется», — говорится в ее текущем тексте.

Яковенко считает, что метеорологические службы могут и должны приносить хороший доход. «Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба — она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные», — объяснил Яковенко.