Ещё
Росгидромет предложил создать метеорологическую госкорпорацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

Росгидромет предложил создать метеорологическую госкорпорацию 

Ведомости 2 часа назад
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) предложила правительству проект объединения российских метеослужб в единую госкорпорацию. «В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», — сказал «Интерфаксу» руководитель Росгидромета Максим Яковенко.
В Росгидромете надеются, что метеорологическая госкорпорация реализуется уже при новом правительстве. «Мы делали (документы), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», — сказал Яковенко.
В пресс-службе Росгидромета пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, утвержденную в 2010 году. В Стратегии прописано, что источниками ее финансирования являются не только федеральный бюджет и бюджет регионов, но и средства, полученные от приносящей доход деятельности. «Специальный механизм управления финансовыми ресурсами настоящей Стратегии в связи с наличием государственных заказчиков федеральных целевых программ не требуется», — говорится в ее текущем тексте.
Яковенко считает, что метеорологические службы могут и должны приносить хороший доход. «Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба — она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные», — объяснил Яковенко.
Он напомнил, что во многих районах России работа Росгидромета убыточна, но в других может приносить доход. Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, отметил он.
Ведомости: последние новости
Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога Владелец водки «Путинка» передал полное управление брендом заводу «Кристалл» Прокуратура начала проверку сообщений об отравлениях детей в Волоколамске
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угрозы дошли до российской разведки92
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии176
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию142
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте24
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение