На встрече с населением в районе Лефортово обсудили программу весеннего благоустройства

В районе Лефортово 21 марта состоялась традиционная встреча с населением, главной темой которой стало обсуждение программы весеннего благоустройства.

Как отметил Первый заместитель главы управы Валерий Войнов, «при формировании плановых показателей месячника по уборке и благоустройству территории района на 2018 год за основу принимается план 2017 года. По всем позициям заложены объемы работ не ниже чем в 2017 году».

По его словам, в рамках благоустроительных работ запланировано прогребание газонов, удаление сухостоя, вывоз мусора, промывка цоколей и фасадов, при необходимости ремонт цоколей, отмостков, лестниц, козырьков, приведение в порядок малых архитектурных форм, спортивных, детских площадок и многое другое. (ск)