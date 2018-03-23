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На встрече с населением в районе Лефортово обсудили программу весеннего благоустройства
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На встрече с населением в районе Лефортово обсудили программу весеннего благоустройства 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В районе Лефортово 21 марта состоялась традиционная встреча с населением, главной темой которой стало обсуждение программы весеннего благоустройства.
Как отметил Первый заместитель главы управы Валерий Войнов, «при формировании плановых показателей месячника по уборке и благоустройству территории района на 2018 год за основу принимается план 2017 года. По всем позициям заложены объемы работ не ниже чем в 2017 году».
По его словам, в рамках благоустроительных работ запланировано прогребание газонов, удаление сухостоя, вывоз мусора, промывка цоколей и фасадов, при необходимости ремонт цоколей, отмостков, лестниц, козырьков, приведение в порядок малых архитектурных форм, спортивных, детских площадок и многое другое. (ск)
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