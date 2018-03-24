Ещё
Бренд «Сделано в Карелии»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бренд «Сделано в Карелии» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
С 22.03.2018 можно отдать голос за логотип «Сделано в Карелии», такое клеймо будут ставить все местные производители. Как считает минэкономики, логотип поможет в разы увеличить качество товар и его конкурентоспособность, а так же увеличение местной продукции на полках магазинов.
Так всем жителям республики предлагается принять участие в голосовании за логотип «Сделано в Карелии», есть пять вариантов из которых нам с вами нужно выбрать один, который будет ассоциироваться с нашей прекрасной республикой.
Когда логотип полностью утвердят, его сможет получить любой производитель Карелии. Для этого тот или иной товар должен будет пройти лабораторные исследования, доказать качество продукты и соответствие нормам.
Карельские вести: последние новости
Мэр Петрозаводска работает удовлетворительно Стали известны итоги конкурса «Комфортной городской среды» в Карелии Запомните сами и расскажите знакомым! Самые популярные схемы обмана покупателей в супермаркетах!
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ готовило переворот в России»184
России объявили дипломатическую войну1732
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину456
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл49
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля56
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
05:03
Савченко завербована Россией? Ответ Кремля
Политика Украина
03:49
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США
Экономика Статьи
04:27
Надежды нет. Почему Савченко стала врагом Украины
Украина В мире
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение