Бренд «Сделано в Карелии» 

С 22.03.2018 можно отдать голос за логотип «Сделано в Карелии», такое клеймо будут ставить все местные производители. Как считает минэкономики, логотип поможет в разы увеличить качество товар и его конкурентоспособность, а так же увеличение местной продукции на полках магазинов.
Так всем жителям республики предлагается принять участие в голосовании за логотип «Сделано в Карелии», есть пять вариантов из которых нам с вами нужно выбрать один, который будет ассоциироваться с нашей прекрасной республикой.
Когда логотип полностью утвердят, его сможет получить любой производитель Карелии. Для этого тот или иной товар должен будет пройти лабораторные исследования, доказать качество продукты и соответствие нормам.