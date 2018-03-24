Бренд «Сделано в Карелии»

С 22.03.2018 можно отдать голос за логотип «Сделано в Карелии », такое клеймо будут ставить все местные производители. Как считает минэкономики, логотип поможет в разы увеличить качество товар и его конкурентоспособность, а так же увеличение местной продукции на полках магазинов.

Так всем жителям республики предлагается принять участие в голосовании за логотип «Сделано в Карелии», есть пять вариантов из которых нам с вами нужно выбрать один, который будет ассоциироваться с нашей прекрасной республикой.

Когда логотип полностью утвердят, его сможет получить любой производитель Карелии. Для этого тот или иной товар должен будет пройти лабораторные исследования, доказать качество продукты и соответствие нормам.