Тайны земли, воды и огня: 5 загадочных мест планеты

Как известно, только смелым покоряются моря — а также горы, пустыни и другие места, куда всем остальным и в голову не придёт отправиться. Великие открытия неотделимы от риска, но тем, кто думает, что в XXI веке уже невозможно их совершить, стоит изменить своё мнение: на карте мира до сих пор есть участки, которые почти не изучены. Мы расскажем о пяти малоизвестных местах на Земле, которые могут исследовать только самые отчаянные авантюристы — такие, как герои нового проекта Discovery Channel «Золотая лихорадка: бурные воды», которые нырнут за своей мечтой в ледяные реки Аляски

Трое в батискафе: Марианская впадина

Кинорежиссёр Джеймс Кэмерон , морской офицер Дон Уолш и океанолог Жак Пикар стали единственными, кто побывал в бездне Челленджера: самой глубокой и самой древней подводной точке планеты, которая находится почти на 11 тысяч метров ниже уровня моря. Глубина Марианской впадины больше высоты Эвереста, на дне темно и очень холодно, а давление в 500 с лишним раз выше, чем на суше. Изучать этот жёлоб на дне Тихого океана невероятно сложно, но именно с помощью взятых там образцов грунта было выяснено, что на глубине свыше 6 тысяч метров возможно существование живых организмов. Те, кто там обитает, могут дать ответы на множество загадок природы, но пока получить их не удаётся: о Марианской впадине люди знают меньше, чем о кратерах на Марсе, и это не фигура речи, а научный факт. Тектонические разломы, которые превратились в глубоководные желоба, есть во всех океанах, но Марианский — самый известный. Его глубину измерили в 1960 году Уолш и Пикар во время погружения на батискафе «Триест» — и сделали беспрецедентное открытие, обнаружив на грандиозной глубине крупную рыбу, похожую на камбалу. Поздние исследования показали, что в жёлобе обитает масса рачков, осьминогов, губок, рыб и других новых для науки видов, и есть версии, что Марианская впадина скрывает даже полумифических гигантов вроде морских змеев и кракенов. Если вспомнить, что в мире есть антарктические кальмары весом в полтонны, четырёхметровые крабы-пауки, гигантские амёбы с панцирем и склизкие черви-немертины до 50 метров длиной, мысль о монстрах уже не кажется такой абсурдной. Чтобы точно узнать, кто живёт в бездне, нужны не только большие средства на исследования, но и люди с крепкими нервами. Такие уже нашлись: о том, что подготовка к экспедиции началась, 20 марта заявили путешественник Фёдор Конюхов и океанолог Артур Чилингаров

900 тайн: остров Пасхи

Удивительные творения обычно вызывают два вопроса — «как» и «зачем», но в случае с моаи (статуями) и истуканами чилийского острова учёным хотелось бы получить куда больше ответов. Пока что о 9 сотнях гигантских фигур из вулканического пепла точно известны лишь их возраст и один из возможных способов изготовления — но кому понадобилось в 1500 году нашей эры вырубать в жерле вулкана многотонные фигуры из застывшего пепла? Действительно ли моаи перетаскивали на берег и поднимали на гигантские алтари-аху только с помощью верёвок? Как были сделаны сами алтари? Как островитяне мостили дороги и почему они ведут в океан? Был ли лес — а если да, то почему его не стало? Ни на один из этих вопросов однозначного ответа не существует. Остров Пасхи, который его обитатели называют Рапа-Нуи («пуп земли») — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых удалённых островов в мире. В единственном городе Анга-Роа , по разным данным, живут от 4 до 6 тысяч человек, и основной источник их дохода — туризм. От желающих увидеть исполинов острова Пасхи нет отбоя уже много лет, и все эти годы учёные продолжают биться над разгадыванием тайн Рапа-Нуи. Помочь сделать это могли бы деревянные таблички с местными письменами — ронго-ронго, но последний, кто знал этот язык, умер больше ста лет назад. Загадочнее острова Пасхи, пожалуй, только Стоунхендж: с момента открытия о нём идут споры, а в легендах создание каменного сооружения в Великобритании приписывают кому угодно, от инопланетян до волшебника Мерлина.

Табаско с запахом ада: Дарваза

Туркменский кишлак Ербент — не самое роскошное место в мире, но туристов здесь всегда хватает, и причина проста: это последнее место обитания людей перед Вратами ада. Так называют газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы, который горит десятки лет. В начале 70-х годов прошлого века здесь шли буровые работы, и в неожиданно обнаруженную полость в земле провалились и вышка, и техника. Наружу выходил природный газ, и его решено было поджечь, но вместо нескольких дней огонь пылает до сих пор. Проехать мимо Врат ада невозможно: их диаметр составляет более 60 метров, а десятиметровые факелы видны издалека, да и характерный запах чувствуется довольно сильно. Глубина кратера — более 20 метров, и долгое время считалось, что выжить в пылающем пламени не может ничто, однако в 2013 году выяснилось, что и в аду есть жизнь. Установил это канадский исследователь Джордж Коронис: он спустился в огнеупорном кевларовом костюме на дно кратера и в поднятых образцах грунта нашёл бактерии, которые обитают только в этом кратере. Само же явление многолетнего горения не уникально: в пустыне Данакиль на севере Эфиопии есть озеро жидкой лавы, в Азербайджане — пылающий холм Янардаг, а рядом с иракским городом Кирук — нефтяное месторождение Баба-Гургур с Вечным пожаром. Его пламя, которому свыше 4 тысяч лет, описывали ещё Геродот и Плутарх, а запах сероводорода в древности приписывали живущим в Баба-Гургуре демонам. Недавно своя адская проходная появилась и в мексиканском штате Табаско: в 2017 году в земле открылся зловонный разлом, который не горит только потому, что пока всем местным жителям хватило ума его не поджигать.

Остров, где всё есть: Палаван

Филиппинский остров Палаван между двумя морями, Южно-Китайским и Сулу — удивительное место, где вероятность вкусно позавтракать и самому стать завтраком одинаково велика. Всё зависит от того, куда именно отправиться: в отель или в джунгли. На острове есть как участки с развитой инфраструктурой, так и непроходимые мангровые леса с растениями и хищными птицами, способными убить и съесть взрослую крупную обезьяну. Разделяют эти участки бедные рыбацкие деревни без электричества и водопровода: к западу Палавана их становится всё меньше и меньше, а местные жители едят лишь то, что поймают или вырастят. Возможности делать запасы нет из-за жары, и климат, привычный для филиппинцев, с приезжими может сыграть злую шутку. Если добавить к почти круглогодичному пеклу действующие вулканы, непредсказуемые подземные реки и множество опасных животных и насекомых, которые считают любую территорию своей, Палаван уже не кажется райским островом. В джунглях национального парка Пуэрто-Принсеса устраивают лодочные туры, но достаточно подумать хотя бы о пятиметровых крокодилах, которые там водятся, и желание по доброй воле лезть к ним в пасть отпадёт. Крокодилы, гигантские тараканы, москиты, питоны, пауки, тайфуны, выбросы метана и жара устроят массированную атаку: если какой-то неудачливый турист заблудится в манграх, исход, скорее всего, будет печальным. В том числе — из-за причудливого вида местных растений: нет совершенно никакой возможности понять, можно ли есть их плоды, и риск голода очень высок. Даже если поесть удастся, на этом угрозы не закончатся: хищники начеку, а безумные ночные вопли шерстокрылов и призрачные огни светлячков могут пошатнуть даже стойкую психику. При этом сам Палаван, даже слабо изученный, ещё оставляет шансы спастись в джунглях — в отличие от сорока с лишним необитаемых островов рядом с ним, куда то и дело норовят сбежать на катере туристы.

Смертельное золото и камни: Рейстрек-Плайя

Рисунки на полях, Бермудский треугольник, магнитные аномалии — в список странностей, существующих на планете и до сих пор не объяснённых наукой, идеально вписываются и ползающие камни. Этот геологический феномен был обнаружен в Долине Смерти — калифорнийском национальном парке, где находится пересыхающее озеро Рейстрек-Плайя. Именно по его дну, покрытому коркой глины, и передвигаются камни, оставляя за собой неглубокие следы длиной до нескольких десятков метров, иногда переворачиваясь или меняя направление. Учитывая почти полное отсутствие растительности в долине и сильную летнюю жару, желающих исследовать эти места всегда было немного, так что феномен ползающих камней, которые шевелятся всего раз в 2-3 года, был раскрыт не сразу. Их местонахождение американские геологи пометили на карте ещё в 1948 году, а заснять процесс удалось только в 2014: сейчас известно, что камни ползут по ледовой корке под воздействием вихревых порывов ветра, но Долина Смерти оставляет за собой немало других загадок, которые только предстоит раскрыть. Засушливая и опасная, эта местность получила своё название в годы Калифорнийской золотой лихорадки — люди со всей Америки стремились побыстрее попасть к приискам и срезали путь у горных хребтов Сьерра-Невада, однако вместо богатства находили в Долине Смерти свою погибель. Тем не менее желание исполнить мечту и обрести своё сокровище всегда побеждало страхи старателей и прошлого, и настоящего. Охотники за золотом готовы отправиться в самые опасные и неизведанные места планеты — как герои нового проекта Discovery Channel «Золотая лихорадка: бурные воды» Фред Хёрт и его сын Дастин, которые возглавили поисковую команду экстремалов. Дайверы, альпинисты и старатели объединились, чтобы искать золото там, где этого ещё никто не делал — они исследуют ледяные реки, ручьи и водопады на Аляске и не остановятся ни перед чем, чтобы добиться своей цели и найти сокровище. Смотрите программу «Золотая лихорадка: бурные воды» с 29 марта по четвергам в 22:00 на Discovery Channel!