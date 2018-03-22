В Печатниках починили неработающий светофор

В Печатниках починили неработающий светофор для пешеходов — он находится на улице Кухмистерова. Ранее проблему заметила местная жительница и обратилась на портал «Наш город».

Позже москвичка получила официальный отчет за подписью руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова с приложенными фотоматериалами.

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативного решения вопросов в области ЖКХ и транспорта. (то)