В Печатниках починили неработающий светофор для пешеходов — он находится на улице Кухмистерова. Ранее проблему заметила местная жительница и обратилась на портал «Наш город».
Позже москвичка получила официальный отчет за подписью руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова с приложенными фотоматериалами.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативного решения вопросов в области ЖКХ и транспорта. (то)