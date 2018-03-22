Ещё
В Печатниках починили неработающий светофор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

В Печатниках починили неработающий светофор 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках починили неработающий светофор для пешеходов — он находится на улице Кухмистерова. Ранее проблему заметила местная жительница и обратилась на портал «Наш город».
Позже москвичка получила официальный отчет за подписью руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова с приложенными фотоматериалами.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативного решения вопросов в области ЖКХ и транспорта. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
В Печатниках сразились лучшие «холодильщики» В Печатниках прошла литературная встреча «Романтика белых ночей» Ученики школы «Спектр» из Печатников посетили Фестиваль науки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угрозы дошли до российской разведки92
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии176
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию142
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте24
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение