Анатолий Оноприенко: самый кровожадный убийца Украины

Анатолия Оноприенко считают самым знаменитым серийным убийцей Украины . На его счету — более 50 жертв. Любопытно, что в свое время маньяк являлся членом компартии и даже занимал видный партийный пост…

Карьера по-советски

Анатолий родился 25 июля 1959 года в селе Ласки Житомирской области. Его отец, бывший фронтовик Юрий Оноприенко , был дважды судим за кражи. В трехлетнем возрасте Толик потерял мать, а в семь лет попал в детдом. После восьмилетки он поступил в лесной техникум, потом отслужил в армии, учился в мореходном училище, служил на флоте…

После увольнения в запас в 1987 году Оноприенко поступил в пожарную дружину. Работая пожарником, он вступил в партию и даже дослужился до заместителя парторга в запорожском городе Днепрорудное.

Убийца, беженец, сумасшедший…

Первые преступления Анатолия начал совершать летом 1989 года вместе с Сергеем Рогозиным, прежде воевавшим в Афганистане . Они грабили и убивали автомобилистов на трассах. Всего было девять жертв, среди них — мальчик 11 лет. После убийства преступники сжигали машины вместе с трупами.

Но такое занятие вскоре надоело Оноприенко. Впоследствии на суде он признался, что убийства автомобилистов не приносили ему «ни удовольствия, ни выгоды». Тогда Анатолий, пользуясь изменением политической ситуации в стране, решил отправиться путешествовать по Европе. Трудился рабочим на заводах, в Германии устроился на мясокомбинат рубщиком мяса… Пытался даже просить политического убежища в развитых странах, но вместо этого его в 1995 году депортировали назад на Украину.

Прибыв в аэропорт Борисполя , Оноприенко прикинулся сумасшедшим: он считал, что его могут арестовать как диссидента. По-видимому, имитация оказалась убедительной: он угодил в психиатрическую больницу.

Убийства «ради удовольствия»

Пройдя курс лечения, Оноприенко принялся вновь промышлять убийствами и грабежами. Действовал он так: выбирал какой-нибудь частный дом, врывался туда ночью, когда все спали, и расстреливал людей, а затем забирал все ценное. Сначала для убийств он использовал

обрез охотничьего ружья, позже стал ходить «на дело» с ножами, топорами и молотками… За год им было убито 43 человека, из них 10 детей. Так, однажды Оноприенко, застрелив хозяев дома, зарезал их старшего 6-летнего сынишку, а затем задушил младшего, трех месяцев от роду… Позднее на суде он пояснил, что убивал детей из жалости: ведь он сам вырос сиротой и потому не хотел оставлять сиротами других… [С-BLOCK]

Интересно, что места для преступлений убийца выбирал не случайно, а так, чтобы они образовали крест на карте Украины. Под конец маньяк облюбовал село Братковичи на Львовщине. Там он 27 февраля 1996 года убил семью Бондарчуков, зарубив также топором их двоих детей и соседа. 22 марта того же года близ села убил ребенка, распоров ножом его тело от горла до живота. В тех же местах он убил женщину и после убийства изнасиловал мертвое тело…

Многие преступления были просто бессмысленны: поживиться у жертв было попросту нечем. Но Оноприенко все равно убивал: ему просто нравилось это делать.

«За умирающий коммунизм»

Разумеется, серийника усиленно искали. Вышли на него случайно: кто-то донес, что видел в доме некоей Анны Козак (любовницы Оноприенко) подозрительного человека. Милиция нагрянула туда с обыском. Были найдены вещи, взятые у убитых, а также охотничий обрез. Анатолия задержали.

На допросах он рассказывал, что слышал «голоса свыше», приказывавшие ему убивать. Сначала ему приказали убить 9 человек «за умирающий коммунизм», затем еще 40 — «против неонационализма». Последние убийства должны были защитить человечество «от чумы XXI века» (СПИДа?) По словам Оноприенко, всего он должен был забрать «360 душ». Но успел умертвить только 52. [С-BLOCKф

Суд состоялся 31 марта 1999 года. Поначалу Анатолию Оноприенко вынесли смертный приговор, который впоследствии был заменен пожизненным заключением. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он произнес: «Я никогда не жалел ни о чем, и не жалею сейчас».

Сидя в камере, маньяк пристрастился к религиозной литературе. 27 августа 2013 года Анатолий Юрьевич Оноприенко умер в Житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. По-видимому, сердечную недостаточность он унаследовал от матери, скончавшейся в свое время от того же диагноза.