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Принятие закона о сводных расчетах позволит снизить выбросы в атмосферу от автомобилей
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Принятие закона о сводных расчетах позволит снизить выбросы в атмосферу от автомобилей 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По его мнению, необходимо дать свободу регионам для того, чтобы они воздействовали на предприятия, которые загрязняют окружающую среду. В настоящий момент регионы не вправе предпринимать такие действия.
Как основную проблему мегаполисов председатель Комитета выделил загазованность воздуха автомобильным транспортом, который не является экологичным и загрязняет атмосферу. В качестве одного из решений, он привел законопроект о сводных расчетах, который даст возможность регионам регулировать потоки автомобильного транспорта, особенно в режиме неблагоприятных метеоусловий.
«Они смогу на основе сводных расчетов принимать решение о том, чтобы, к примеру, закрыть доступ большегрузам в центр города или принимать решение о переходе на электрический транспорт, путем замены автобусов на электробусы. Этот закон дает возможность установить датчик в жилом секторе и суммировать все выбросы. И исходя из полученных данных смотреть превышают ли они показатели предельно допустимой концентрации. В части автомобильного транспорта в ряде регионов, например в Республике Татарстан, сводные расчеты уже действуют. Но, к сожалению, Федерального закона пока нет и это проблема», — пояснил В. Бурматов.
Спикер так же подчеркнул, что необходимо избавляться от горящих свалок мусора, которыми окружены города и которые также отрицательно воздействуют на окружающую природу, в первую очередь — на атмосферный воздух.
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