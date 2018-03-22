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«Мое сердце принадлежит Хунзаху». Юсупов о своем уходе, завистниках и доброжелателях
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«Мое сердце принадлежит Хунзаху». Юсупов о своем уходе, завистниках и доброжелателях 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
«Мое сердце принадлежит Хунзаху». Юсупов о своем уходе, завистниках и доброжелателяхВ своем официальном аккаунте Инстраграм экс-глава Хунзахского района Саид Юсупов прокомментировал свою отставку и поблагодарил всех, кто вкладывался в развитие муниципалитета.
«Сентябрь 2013 года сложился для меня удивительным месяцем, именно этот период стал шагом на пути к мечте — быть полезным своему народу, родному краю.
Жители района и руководство Дагестана всецело поддержали меня, тем самым доверив ответственную работу в крупнейшем муниципальном образовании республики, где проживают более 30 тысяч граждан», — отметил он.
В публикации уже бывший руководитель района коснулся сфер, которые удалось развить в административном округе: инфраструктуры, привлечения инвестиций и строительства социально-значимых образовательных и культурных объектов.
«Ваша поддержка придавала небывалый импульс для новых свершений, и слова завистников растворялись в улыбках детишек, пришедших в новый детский сад, в мудрых советах ветеранов и старших, в успехах нашей молодежи, в тёплых и искренних отзывах гостей живописного и столь разного Хунзахского района», — подчеркивает Юсупов.
Благодарность за поддержку вице-глава выразил Владимиру Васильеву, Рамазану Абдулатипову, Правительству Дагестана, министерствам и ведомствам республики, а также меценатам (Магомед и Зиявудин Магомедовы), также многих других.
«Уверен, что команда Хунзахского района продолжит делать всё ради комфорта жителей района и приумножит благие дела. Моё сердце и душа с первых дней жизни принадлежат земле выдающихся людей и удивительному краю! Только вперед — общими усилиями к новым вершинам!», — заключил Саид Юсупов.
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