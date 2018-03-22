350 тысяч за врачебную ошибку: больница выплатит уфимке, потерявшей ребенка, 350 тысяч рублей

Демский районный суд Уфы обязал демскую больницу выплатить 32-летней уфимке компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей.

Дело в том, что летом 2014 года женщина на девятом месяце беременности поступила в родильное отделение с острыми болями в области живота. Согласно материалам дела, медики должны были провести экстренное кесарево сечение, но врачами было принято ошибочное решение о сохранении беременности. Неверное решение привело к тому, что ребенок появился на свет уже мертвым.

— Назначенная судом медицинская экспертиза подтвердила факт некачественного оказания медицинской помощи. С учетом изложенного суд обязал медицинское учреждение выплатить женщине 350 тысяч рублей, — пояснили в прокуратуре Демского района.