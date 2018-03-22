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350 тысяч за врачебную ошибку: больница выплатит уфимке, потерявшей ребенка, 350 тысяч рублей
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350 тысяч за врачебную ошибку: больница выплатит уфимке, потерявшей ребенка, 350 тысяч рублей 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Демский районный суд Уфы обязал демскую больницу выплатить 32-летней уфимке компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей.
Дело в том, что летом 2014 года женщина на девятом месяце беременности поступила в родильное отделение с острыми болями в области живота. Согласно материалам дела, медики должны были провести экстренное кесарево сечение, но врачами было принято ошибочное решение о сохранении беременности. Неверное решение привело к тому, что ребенок появился на свет уже мертвым.
— Назначенная судом медицинская экспертиза подтвердила факт некачественного оказания медицинской помощи. С учетом изложенного суд обязал медицинское учреждение выплатить женщине 350 тысяч рублей, — пояснили в прокуратуре Демского района.
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