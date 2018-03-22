Стало известно, когда и где в Конькове пройдут субботники

Весна — пора обновления! 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жителей нашего района приглашают принять участие в этом празднике чистоты и порядка!

В дни проведения субботников планируется привлечь к работам жителей города, коллективы учреждений и организаций, студентов и учащихся. Районные управы организуют пункты выдачи необходимого инвентаря.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Как на встрече с главой управы района Коньково рассказал руководитель «Жилищника района Коньково» Сергей Никогосян, планируется проведение благоустроительных работ во время субботников по следующим адресам:

14 апреля — ул. Островитянова 39 (пруды);

выдача инструментов — ул. Островитянова д. 41 корп. 1.

14 апреля — ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка);

выдача инструмента: ул. Академика Капицы д. 30 корп. 2.

21 апреля — ул. Академика Арцимовича, 9 (Яблоневый сад);

выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1;

21 апреля — ул. Островитянова, 19/22 (Соловьиная роща);

выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.