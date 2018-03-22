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Стало известно, когда и где в Конькове пройдут субботники
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Стало известно, когда и где в Конькове пройдут субботники 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Весна — пора обновления! 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Жителей нашего района приглашают принять участие в этом празднике чистоты и порядка!
В дни проведения субботников планируется привлечь к работам жителей города, коллективы учреждений и организаций, студентов и учащихся. Районные управы организуют пункты выдачи необходимого инвентаря.
Месячник по уборке и благоустройству городских территорий пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Как на встрече с главой управы района Коньково рассказал руководитель «Жилищника района Коньково» Сергей Никогосян, планируется проведение благоустроительных работ во время субботников по следующим адресам:
14 апреля — ул. Островитянова 39 (пруды);
выдача инструментов — ул. Островитянова д. 41 корп. 1.
14 апреля — ул. Академика Капицы (кромка Битцевского лесопарка);
выдача инструмента: ул. Академика Капицы д. 30 корп. 2.
21 апреля — ул. Академика Арцимовича, 9 (Яблоневый сад);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1;
21 апреля — ул. Островитянова, 19/22 (Соловьиная роща);
выдача инструмента: ул. Академика Арцимовича д. 9/1.
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