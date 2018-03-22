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Московский кинотеатр «Баку» реконструируют
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Московский кинотеатр «Баку» реконструируют 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Здание было построено в 1974 году и в настоящее время закрыто.
Москомэкспертиза согласовала проект реконструкции кинотеатра «Баку», который расположен на севере столицы на улице Усиевича.
— Скоро «Баку» вернут историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей и где каждый найдет занятие по душе, — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
В обновленном кинотеатре разместят пять кинозалов, в каждом из которых оборудуют места для инвалидов-колясочников. Помимо этого, в здании разместят кафе, рестораны, фудкорт, магазины непродовольственных товаров и супермаркет.
Также многофункциональный центр будет включать в себя досуговый центр для детей и залы для проведения выставок и мастер-классов.
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